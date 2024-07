DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI/ Video streaming tv: i precedenti dell’amichevole (oggi 17 luglio 2024)

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI: I PRECEDENTI

Nel presentare la diretta di Verona Top 22 Dilettanti abbiamo ricordato che questa partita amichevole si è già giocata alcune volte negli anni passati. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio i precedenti di questo test che l’Hellas affronta oggi a Folgaria: il primo di cui abbiamo nota risale al 2019, il Verona era neopromosso in Serie A e proprio da lì aveva aperto la striscia di permanenza nel massimo campionato che dura ancora oggi. L’allenatore era Ivan Juric, ma incredibilmente dopo i 12 gol rifilati al Primiero il Verona aveva pareggiato 1-1 contro la Top 22 Dilettanti: il gol di Samuel Di Carmine era rimasto l’unico per l’Hellas, arrivato presto ma poi pareggiato dai locali.

Erano andate decisamente meglio le altre due amichevoli: due anni dopo il Verona aveva dominato con un netto 6-0 frutto del rigore di Miguel Veloso e le reti di Hongla, Gunter, Bragantini – aggregato dalla Primavera – e Kevin Lasagna autore di una doppietta. L’anno scorso invece il Verona di Marco Baroni aveva vinto 3-0 contro la Top 22 Dilettanti: le reti della partita erano state segnate da Hongla, ancora lui, Ngonge che poi a febbraio si sarebbe trasferito al Napoli e Diao che aveva chiuso i giochi nel finale di partita. Vedremo come andrà a finire questa amichevole di oggi a Folgaria… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VERONA TOP 22 DILETTANTI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere a disposizione una diretta tv di Verona Top 22 Dilettanti: la tradizionale partita amichevole dell’Hellas non viene trasmessa sui nostri canali, o quantomeno non sono arrivate indicazioni certe circa una messa in onda, e questo riguarda anche la diretta streaming video. Di conseguenza, l’unico modo per essere informati su questo match è quello di rivolgervi agli account ufficiali che il Verona mette a disposizione sui social network: in particolare consigliamo le pagine di Facebook e X, quest’ultimo il nuovo nome di Twitter.

VERONA TOP 22 DILETTANTI: UN TEST ORMAI CLASSICO!

Con la diretta di Verona Top 22 Dilettanti vivremo, alle ore 17:00 di mercoledì 17 luglio, la prima amichevole estiva dell’Hellas: c’è parecchia attesa su una squadra che l’anno scorso ha fatto un vero e proprio miracolo, centrando una salvezza che sembrava impossibile dopo che a gennaio la società ha smantellato la rosa vendendo tantissimi giocatori importanti. Grande artefice della permanenza in Serie A è stato Marco Baroni; il fiorentino però è stato chiamato dalla Lazio per sopperire all’immediato e inatteso addio di Igor Tudor, e così il Verona ha dovuto cambiare allenatore.

Si è affidato a Paolo Zanetti, che avevamo già visto in Serie A sulle panchine di Empoli e Venezia; ormai nel massimo campionato da cinque anni, l’Hellas vuole proseguire la striscia e oggi gioca una prima amichevole tradizionale nel ritiro di Folgaria, contro una selezione dilettante già affrontata negli anni passati. Vedremo come andrà, intanto facciamo qualche ragionamento e ipotesi sul possibile schieramento da parte dell’allenatore andando a leggere, a corredo della diretta di Verona Top 22 Dilettanti, le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TOP 22 DILETTANTI

Con Paolo Zanetti l’Hellas dovrebbe giocare con il 4-3-3, dunque nella diretta di Verona Top 22 Dilettanti puntiamo su questo modulo. Ci sarà spazio per tutti e dunque è difficile dire al momento chi inizierà titolare, noi però possiamo ipotizzare Montipò in porta con Diego Coppola e Magnani come centrali di una difesa che può essere completata dai terzini Faraoni (in staffetta con Tchatchoua) e Juan Cabal che si alternerebbe con Frese.

A centrocampo per il momento non sono tantissimi e dunque andiamo con il giovane Joselito (classe 2004) che potrebbe avere le redini della manovra mentre le due mezzali possono essere Harroui, arrivato dal Frosinone, e Dani Silva con Bruno Conti che naturalmente scalpita per una maglia. Nel tridente offensivo il veterano Lazovic rimane la certezza; il serbo potrebbe giocare a sinistra con eventualmente Yayah Kallon o Tavsan sull’altro versante del campo, nel ruolo di centravanti invece si alternano in tanti con Lasagna e Thomas Henry favoriti, c’è attesa anche per lo sloveno del 2002 Bosilj che potrebbe anche partire titolare.











