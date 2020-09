Diretta Verona ND Gorica/ Streaming video tv: ecco l’Hellas in amichevole

Verona ND Gorica, in diretta dallo stadio Quercia di Rovereto (Trento), si disputerà alle ore 17.30 di questo pomeriggio, domenica 6 settembre 2020, e sarà la partita amichevole che metterà di fronte l’Hellas di Ivan Juric a questa formazione slovena. Si giocherà a porte chiuse, come ha comunicato ufficialmente il Verona qualche giorno fa, ma certamente non mancheranno i motivi d’interesse. Arriviamo infatti alla diretta di Verona ND Gorica con la grande curiosità di scoprire finalmente qualcosa circa la nuova avventura dei gialloblù scaligeri, che avevano in programma già nei giorni scorsi un paio di amichevoli che sono però state cancellate. Di conseguenza siamo arrivati ad appena due settimane dall’inizio del nuovo campionato di Serie A per vedere in campo il Verona, che sarà chiamato a confermare il ruolo di protagonista dopo essere stato la rivelazione del 2019-2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Verona ND Gorica non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita amichevole dei gialloblù non godrà nemmeno di un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che l’Hellas Verona mette a disposizione sui social network, riferendosi in particolare agli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ND GORICA

Per le probabili formazioni di Verona ND Gorica dobbiamo logicamente considerare il fatto che, ad appena un paio di settimane dall’inizio del campionato, l’Hellas non ha ancora giocato nemmeno un’amichevole. La condizione accomuna molte squadre, di certo non sarà facile tenere insieme l’esigenza di mettere a tutti minuti nelle gambe ma anche la necessità di puntare sui presunti titolari, ad appena due settimane dal via ufficiale della stagione che verrà. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2, ma bisognerà vedere che cosa saprà fare un Verona che ha perso tanti protagonisti della passata stagione – da Rrahmani ad Amrabat e Pessina, tanto per citarne solo tre.

