Diretta Verona Perugia/ Streaming video Rai: la Superlega torna in campo!

Verona Perugia, diretta dagli arbitri Simbari e Cappello, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 16 gennaio 2019 tra le mura del Agsm Forum: fischio d’inizio previsto per le ore 20,45. Dopo una lunga e inattesa sosta, decisa per dare spazio agli ultimi tornei di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco che il primo campionato di volley maschile per club torna in campo e certo con la diretta tra Verona e Perugia, ci offre una sfida davvero bollente. Si riparte dunque con la Superlega e dalla seconda giornata del turno di ritorno della stagione regolare di Serie A1 e si fa subito sul serio, con un turno infrasettimanale per recuperare il tempo perduto. I ritmi dunque si fanno da subito frenetici per i big del volley del tricolore e i tre punti messi in palio oggi saranno certo già pesanti: questo sopratutto per i gialloblu che persa l’occasione di qualificarsi per il tabellone della Coppa Italia, puntano al riscatto con una seconda parte della stagione da sogno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Verona e Perugia sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA VERONA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Dopo dunque la lunga sosta per le nazionali, come i due club si sono preparati alla diretta Verona Perugia di questa sera? Di certo sia la squadra di Stoychev come di Heynen vogliono realizzare il massimo oggi in terra veneta per consolidare le buone posizione finora occupate e dare il via a questa seconda parte della stagione nel migliore dei modi. Verona certo punto a un posto nel tabellone dei play off scudetto: la squadra gialloblu, che pure ha convinto nella prima parte della stagione, deve quindi al più presto consolidare il settimo piazzamento nella classifica per poi puntare an qualcosa di più. Più carne al fuoco per Perugia, che oltre alla Serie A1 e al prossimo tabellone della Coppa Italia, prende già parte anche alla Champions league, massimo torneo per la Cev. La Sir però è ben pronta alle tante imprese che gli si pongono davanti e certo rimane club indiziato per la vittoria dello scudetto. Con tali obbiettivi e condizioni, ecco perchè oggi ci attendiamo un match quanto mai bollente: il riposo ha poi certo fatto bene ad entrambi gli spogliatoi (anche se gli umbri devono oggi valutare le condizioni di Podrascanin e Atanasjevic, appena tornati in Italia).



