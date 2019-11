Diretta Trento Verona/ Streaming video tv Rai: che match in casa della Diatec!

Trento Verona, diretta dagli arbitri Alessandro Tanasi e Gianluca Cappello, è la partita in programma oggi, sabato 9 novembre 2019 tra le mura della BLM Group Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Il primo campionato di volley maschile per club torna protagonista in questo weekend, archiviata l’esperienza della Supercoppa, e per la quarta giornata del turno di andata ci offre la diretta tra Trento e Verona, match da non perdere. Le due squadre infatti hanno grandi motivazioni e obiettivi per questa stagione, e certo per entrambe i punti messi in palio già in questi primi turni saranno più che fondamentali: a breve infatti il calendario si farà convulso (specie per la Diatec impegnata nelle coppe europee) e non sarà possibile tirare fiato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Trento e Verona sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA TRENTO VERONA: IL CONTESTO

Come detto prima, i tre punti messi in palio per la diretta tra Trento e Verona, gustoso anticipo della quarta giornata della Serie A1 Superlega saranno più che mai importanti per entrambe le formazioni, a cui a breve non sarà concesso un attimo per tirare fiato: già settimana prossima sarà previsto il primo turno infrasettimanale del campionato di volley maschile. Eppure va detto che nessuno dei due club al momento appare poi particolarmente bisognoso: sia la Diatec che la squadra gialloblu infatti hanno dato il via alla propria stagione in maniera importante: certo per rimanere in vetta alla classifica non ci si può distrarre. Partendo dai ragazzi di Lorenzetti ecco che dopo un’estate di grandi conferme di mercato (ma poche novità) Trento è partita bene in campionato, inanellando tre vittorie di fila nei tre match disputati contro Ravenna, Monza e Vibo: resta però la macchia dell’immediata uscita di scena nella Final four della Supercoppa. Ha fatto abbastanza bebe anche il Verona di Stoytchev, che pure avendo messo il piede in fallo nel secondo turno con Perugia, ha poi ottenuto due belle vittorie, l’ultima con la neopromossa Piacenza, offrendo grande spettacolo. Chissà che accadrà oggi in campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA