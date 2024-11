DIRETTA VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA, IN CADUTA LIBERA

Nella diretta Verona Sampdoria Primavera sabato 30 novembre alle ore 15 il Verona ospita la Sampdoria fanalino di coda. Caduta libera per i doriani, che non trovano i tre punti da ben otto partite. Unica vittoria stagionale infatti quella sul Cesena a fine settembre, oltre a due pareggi agli albori del campionato che formano il povero bottino complessivo di cinque punti. Troppi i gol subiti ma soprattutto un attacco sterile per una squadra che sembrerebbe ormai lanciata verso la Primavera 2.

DIRETTA SAMPDORIA CATANZARO/ Video streaming tv: l'anno scorso una vittoria a testa (30 novembre 2024)

Verona che, forte anche delle mura casalinghe, arriva al match da favorito assoluto. I veneti stanno vivendo un ottimo momento della loro stagione, hanno infatti raccolto due vittorie consecutive su Cremonese e Monza, e si trovano ora tranquilli all’undicesima posizione in classifica e un bottino complessivo di quindici punti in classifica, ben dieci in più rispetto agli avversari. Occhi particolarmente puntati sul giovane centrale di difesa Christian Corradi, primo nel campionato per recuperi palla a partita.

Video Cagliari Verona (1-0)/ Gol e highlights: decide Piccoli nella ripresa! (Serie A, 29 novembre 2024)

DIRETTA VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Sampdoria Primavera sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia, che detiene i diritti del campionato. Sui teleschermi il match sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia e sull’app dedicata.

VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Verona Sampdoria Primavera gli scalgieri dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2. Tra i pali Magro, supportato in difesa da Corradi, Curti e Nwanege. De Battisti e Agbonifo sulle fasce, mentre controlleranno il centrocampo Szimionas, Peci e Cisse. Davanti la coppia fromata da Vermesan e Ajayi.

Diretta/ Cagliari Verona (risultato finale 1-0): ci pensa Piccoli! (Serie A, 29 novembre 2024)

La Sampdoria potrebbe rispondere con un 4-1-4-1, con Scarigno in porta e una linea difensiva a quattro composta da Papasergio, D’Amore, Zeqiraj e Ovalle Santos. Boiro Balde a controllare il gioco dietro la seconda linea a quattro con Forte e Bjorkman che opereranno sulle fasce, con Giolfo e Patrignani sulla trequarti dietro Bacic unica punta.