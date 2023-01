Diretta/ Sampdoria Cesena streaming video tv: romagnoli ultimi (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sampdoria Cesena, in diretta sabato 7 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso il campo 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1. Romagnoli ultimi dopo una prima parte di stagione molto difficili, solo 4 punti fin qui ottenuti nel cammino del Cesena che nell’ultimo impegno dell’anno, il 13 novembre scorso, ha subito l’ennesima sconfitta perdendo 0-1 in casa contro il Cagliari.

La Sampdoria dalla sua è terzultima in classifica a quota 9 punti, a +5 rispetto al Cesena ma in una situazione di classifica molto difficile. I blucerchiati non vincono in campionato da 10 partite consecutive, da quella che è stata finora l’unica vittoria nel cammino della Samp Primavera, anche se la squadra non ha rinunciato a lottare ed ha pareggiato in casa del Napoli nell’ultima sfida di campionato disputata.

SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia ma solamente sull’app del canale con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Cesena Primavera, match che andrà in scena al campo 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro, Villa; Savio, Pozzato, Cecchini Muller, Conti, Bianchi; Ivanovic, Montevago. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galassi, David, Elefante, Lilli, Ferretti, Suliani, Carlini, Pieraccini, Spatari, Sette, Ferrara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA CESENA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











