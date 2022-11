Diretta/ Verona Spezia streaming video tv: scaligeri sul fondo (Serie A)

DIRETTA VERONA SPEZIA: PUNTI PESANTISSIMI!

Verona Spezia, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Scaligeri ancora sul fondo della classifica dopo 7 sconfitte consecutive subite in campionato, l’ultima contro la Juventus accompagnata da molte polemiche per un rigore non assegnato per fallo di mano in area bianconera.

Lo Spezia al momento è quartultimo a +3 dal terzultimo posto ma la formazione ligure ha frenato notevolmente nell’ultimo periodo, tornando a fare punti nel turno infrasettimanale pareggiando 1-1 in casa contro l’Udinese dopo 3 sconfitte consecutive. Il 3 ottobre 2021 il Verona ha vinto con un perentorio 4-0 l’ultimo precedente interno contro lo Spezia, con i liguri che non fanno bottino pieno al “Bentegodi” dallo 0-1 del 4 aprile 2017, in Serie B.

DIRETTA VERONA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Spezia non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Verona Spezia, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Salvatore Bocchetti schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Ceccherini, Gunter, Hien; Lazovic, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Kallon; Henry. Risponderà lo Spezia allenato da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Agudelo, Bourabia, Ekdal, Amian; Maldini, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

