Diretta/ Verona Spezia streaming video tv: voglia di crescere (Serie A)

DIRETTA VERONA SPEZIA: OCCHIO AGLI OSPITI!

Verona Spezia, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Formazioni a caccia di una crescita da confermare, dopo buone prestazioni che non hanno portato però molti punti in classifica. Dopo la vittoria contro la Roma coincisa con l’arrivo di Tudor in panchina, il Verona ha pareggiato le ultime due partite, facendosi rimontare dallo 0-2 al 2-2 a Salerno e dallo 0-3 al 3-2 in casa del Genoa, dove però nel recupero gli scaligeri hanno riacciuffato almeno il 3-3.

Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)

Dall’altra parte lo Spezia ha fatto vedere buone cose sul piano del gioco nel doppio impegno casalingo contro Juventus e Milan, ma da questo complicato incrocio di campionato i bianconeri non sono riusciti a ricavare punti, restando terzultimi in classifica solo davanti a Salernitana e Cagliari. 1-1 nell’ultimo precedente a Verona tra le due squadre lo scorso 1 maggio, in Serie B al 25 settembre 2018 risale l’ultima vittoria scaligera col punteggio di 2-1, mentre lo Spezia non espugna il “Bentegodi” dallo 0-1 del 4 aprile 2017.

DIRETTA/ Torino Juventus (risultato finale 0-1) streaming: la decide Locatelli

DIRETTA VERONA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Verona Spezia, match che andrà in scena allo stadio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia, Sala; Gyasi, Nzola, Salcedo.

DIRETTA/ Alessandria Cosenza (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Di Gennaro

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bentegodi di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA