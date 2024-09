DIRETTA VERONA TORINO PRIMAVERA: GRANATA IN AFFANNO!

Con la diretta Verona Torino Primavera raccontiamo una partita che va in scena alle ore 15:30 di lunedì 16 agosto, per la quarta giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: partita tra due squadre ormai abituate a questo contesto, e che hanno iniziato la loro stagione con propositi leggermente diversi. Innanzitutto la salvezza per il Verona, che poi chiaramente vuole provare ad ammiccare a qualcosa in più e intanto ha scavalcato in classifica proprio i granata, prendendosi una vittoria contro il Cagliari che è stata la prima in campionato, dopo aver aperto con un pareggio e una sconfitta netta.

Il Torino l’anno scorso aveva fatto molto bene e sa di potersi ripetere, ma deve iniziare ad aumentare i giri del motore: dopo aver battuto la Sampdoria, la squadra granata ha infatti perso le altre due partite giocate, contro Milan e Fiorentina (quest’ultima in casa), forse allora la sosta è arrivata al momento giusto per provare a schiarirsi le idee e ripartire nel migliore dei modi. Noi aspettiamo che la diretta Verona Torino Primavera prenda il via tra poche ore, nel frattempo però dobbiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

VERONA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta Verona Torino Primavera dobbiamo ricordare che il campionato 1 viene fornito integralmente da Sportitalia: il canale 60 del digitale terrestre è in chiaro per tutti e manderà in onda questa partita della quarta giornata, in più ovviamente si potrà godere delle immagini della diretta Verona Torino Primavera anche in streaming video perché la stessa emittente mette a disposizione il proprio sito ufficiale, ma in alternativa abbiamo anche la relativa applicazione e il canale SI Solo Calcio, al quale rivolgersi con PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA TORINO PRIMAVERA

Paolo Sammarco approccia la diretta Verona Torino Primavera con il consueto 3-4-2-1, ma scelte ancora da valutare. In difesa Popovic, Corradi e Nwanege dovrebbero proteggere il portiere Zouaghi, sulle fasce invece attenzione a Jablonski che può prendere il posto di Agbonifo eventualmente dirottabile a sinistra per De Battisti. In mezzo Dalla Riva e Szimionas sono favoriti, poi il trequartista dovrebbe essere ancora una volta Pavanati mentre nel tandem offensivo se la può giocare Vapore, che insidia dunque Luna (soprattutto) e Vermesan, autore del gol vittoria contro il Cagliari.

Il Torino di Felice Tufano gioca con un 3-5-2 nel quale Plaia viene protetto da Olsson, Bianay Balcot e Rodrigo Mendes; Galantai in mezzo può Simone Rossi, Dalla Vecchia o Ciammaglichella qualora quest’ultimo senta le fatiche della nazionale, sugli esterni ballottaggio Marchioro-Zaia a destra con Krzyzanowski che dovrebbe essere confermato come titolare sull’altro versante del campo, con Dimitri che lo insidia. Davanti dovremmo avere Njie e Gabellini, occhio però a Franzoni e la possibilità alternativa Raballo.