DIRETTA MILAN TORINO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-0): RAMMARICO GRANATA

Dopo tante occasioni sprecate dal Torino, è il Milan a chiudere la partita. Al 41′ fallo da rigore su Bonomi, è proprio lui ad andare sul dischetto e a siglare la rete del definitivo 2-0. Tanto rammarico per i granata che han finito la benzina dopo essere andati a più riprese vicini al pareggio, nel finale da segnalare proprio un problema fisico per Bonomi, costretto alla sostituzione con Zaramella, col Milan che chiude comunque in doppio vantaggio. (agg. di Fabio Belli)

MILAN TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milan Torino Primavera sarà disponibile in chiaro, perché ancora una volta l’emittente che trasmette le partite del campionato Primavera 1 è Sportitalia: appuntamento dunque al numero 60 del digitale terrestre, ricordando che in alternativa il match si potrà seguire anche con il servizio di diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito ufficiale oppure installando e attivando la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

KIRILOV SBAGLIA A PORTA SPALANCATA!

Dopo appena 2 minuti dall’inizio della ripresa, il Milan ha una buona occasione su calcio d’angolo, ma il Torino si salva grazie a un intervento decisivo del portiere Plaia. Subito dopo, il Torino effettua il primo cambio: esce Desole ed entra Consato. Al 9′, grande opportunità per i granata, con Consato che conclude a rete, ma Dallavecchia viene anticipato all’ultimo momento da un difensore rossonero a porta vuota. Al 17′ Gabriellini, numero 9 del Torino, riceve un’ammonizione. Poco dopo, il Milan sostituisce Maximilian Ibrahimovic con Lamorte. Al 26′, il Torino sfiora nuovamente il gol con Kirilov, che, da ottima posizione, calcia al volo ma manca incredibilmente la porta. (agg. di Fabio Belli)

AMMONITI STALMACH E PARMIGGIANI

La partita finora è stata molto frammentata, con tanto gioco concentrato a centrocampo ma poche occasioni da gol. Stalmach del Milan riceve un’ammonizione, seguito poco dopo dal capitano Parmiggiani. I rossoneri mantengono il controllo del vantaggio ma faticano a creare ulteriori opportunità offensive, mentre l’attacco del Torino risulta inefficace. Si arriva all’intervallo con il Milan in vantaggio per 1-0. (agg. di Fabio Belli)

MASTRANTONIO SUPER SU FRANZONI!

All’11’ il Milan crea la prima occasione da gol. Ibrahimovic si lancia in una bella incursione sulla sinistra e serve Bonomi, che calcia di destro. Plaia non riesce a bloccare perfettamente, concedendo un corner. Sul cross di Stalmach, Bakoune stacca di testa e porta il Milan in vantaggio. Poco dopo, al 17′, Bakoune riceve il primo cartellino giallo del match. Ibrahimovic continua a essere pericoloso con un’altra incursione, servendo Stalmach in area, il cui diagonale mancino termina a un soffio dal palo. Il Torino risponde con Franzoni, che si trova a tu per tu con il portiere Mastrantonio, ma il giovane rossonero del 2004 chiude bene lo specchio della porta, negando il gol. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

La diretta Milan Torino Primavera è dietro l’angolo, e ci racconta di una partita realmente classica in epoca recente. Le ultime dieci sfide hanno un arco temporale di cinque anni, qualcosa in più; tra le sfide spicca anche una vittoria ai rigori che il Milan aveva ottenuto in trasferta negli ottavi di Coppa Italia Primavera (era il dicembre 2019), invece nel bilancio di queste partite abbiamo quattro vittorie rossonere e tre granata, a fronte dunque di tre pareggi tra cui, curiosamente, i due andati in scena nella passata stagione, 1-1 in casa del Milan e 3-3 con il Torino a ospitare la sfida.

L’ultima vittoria casalinga del Diavolo è dell’aprile 2023 con i gol di Youns El Hilali, il secondo su rigore al 96’, per rimontare il vantaggio di Francesco Dell’Aquila sempre dal dischetto; il Torino non si impone in trasferta da tempo, era però una partita importante perché si trattava della finale di ritorno per lo scudetto. Gol partita di Giuseppe Borello nell’aprile 2018: già vincitori all’andata, i granata si erano presi dunque il titolo sotto la guida di Federico Coppitelli. Finalmente noi siamo pronti a metterci comodi per scoprire cosa succederà oggi in questa bella partita, la parola può passare al campo perché la diretta Milan Torino Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN TORINO PRIMAVERA: PER LA CONFERMA!

Eccoci alla diretta Milan Torino Primavera, partita che si gioca alle ore 18:30 di lunedì 26 agosto e rappresenta uno dei posticipi nella seconda giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: una partita che mette di fronte due squadre capaci di vincere all’esordio, ha fatto bene in particolar modo il Milan che, sia pure con un match sulla carta più abbordabile, ha schiantato l’Udinese in trasferta e dunque si propone già come potenziale contendente in ottica playoff, ora alla ricerca di conferma con l’esordio casalingo.

Anche il Torino ha vinto, battendo la Sampdoria a domicilio: i giovani granata anche l’anno scorso erano stati competitivi pur con qualche calo di troppo, certamente nel corso degli ultimi anni sono riusciti a confermare la loro forza a livello di settore giovanile. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta Milan Torino Primavera, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare la nostra analisi approfondita sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

MILAN TORINO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Federico Guidi, passato alla guida dei rossoneri, schiera nella diretta Milan Torino Primavera un 4-3-3: spicca la presenza di Maximilian Ibrahimovic, già autore di una doppietta all’esordio, largo a sinistra nel tridente con Bonomi che invece viene lanciato sull’altro versante, come prima punta Lontani o Zaramella. A centrocampo Perin fa il giocatore di riferimento avendo al suo fianco Comotto ed Emanuele Sala; in difesa capitan Parmiggiani fa il centrale con Dorian Paloschi, Mastrantonio va in porta e i due terzini sono Federico Colombo e Perera.

Nel Torino Primavera di Felice Tufano ecco invece un 3-5-2 con Rodrigo Mendes, Bonadiman e Desole piazzati davanti a Plaia; Marchioro e Krzyzanowski giocano come laterali di centrocampo, in mezzo Simone Rossi da frangiflutti e due mezzali in Della Vecchia e Perciun. A giostrare nel reparto offensivo granata dovrebbero essere Gabellini e Franzoni, con l’alternativa Raballo; per un assetto più offensivo Tufano può puntare su Conzato e Dimitri sugli esterni, ma attenzione anche a Kirilov come eventuale mezzala tattica.