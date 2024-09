Sfida interessante e ricca di temi, la diretta Verona Cagliari Primavera, domenica 1 settembre alle ore 16.30, vede i sardi presentarsi all’appuntamento dopo una vittoria per 3-2 contro il Monza che sembra aver incanalato sulla strada giusta la formazione sarda, che era invece partita con un passo falso perdendo nettamente in casa della Roma alla prima giornata, incassando un poker sul campo dei giallorossi.

Dall’altra parte il Verona ha raccolto solo un punto in questo avvio di campionato, pareggiando in casa contro il Sassuolo all’esordio. La seconda giornata ha invece riservato una sconfitta alla formazione scaligera, che ha incassato 4 gol sul campo della Fiorentina, evidenziando lacune difensive che andranno sistemate in fretta per puntare alla prima vittoria in questo nuovo campionato.

DIRETTA VERONA CAGLIARI PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Per seguire la diretta Verona Cagliari Primavera in tv basterà collegarsi sul digitale terrestre gratuito di Sportitalia. Anche quest’anno si potranno seguire in chiaro le partite del campionato Primavera 1, collegandosi sul canale 60 del digitale terrestre oppure in diretta streaming video via internet sul sito di Sportitalia.

VERONA CAGLIARI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Verona Cagliari Primavera, con gli scaligeri padroni di casa che dovrebbero essere schierati con un 3-4-1-2 con Zouaghi in porta, una difesa a tre schierata con Nwanege, Nwachukwu e Popovic. Agbonifo, Dalla Riva, Szimionas e De Battisti saranno i quattro di centrocampo, Pavanati il trequartista alle spalle delle due punte Luna e Vermesan. Il Cagliari sceglierà come modulo di partenza il 3-4-2-1 con Auseklis in porta e una difesa a tre con Pintus, Cogoni e Marini titolari. A centrocampo Arba e Langella sulle corsie laterali e Marcolini e Balde a muoversi per le vie centrali, Vinciguerra e Simonetta si muoveranno alle spalle del centravanti Bolzan.

VERONA CAGLIARI PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi desidera piazzare una scommessa sulla diretta Verona Cagliari Primavera, i padroni di casa sono favoriti con una quota di 2.40 per la vittoria in trasferta. Un pareggio è quotato a 3.30, mentre il successo casalingo dei sardi è offerto a una quota di 2.80.