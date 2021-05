Diretta/ Verona Torino (Serie A) streaming video DAZN: granata alla svolta

DIRETTA VERONA TORINO: GRANATA PIÙ MOTIVATI!

Verona Torino, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Potrebbe essere la partita della svolta per i granata in chiave salvezza. Pur con qualche sofferenza nel posticipo di lunedì scorso il Toro ha battuto il Parma e si è portato a +3 dal terzultimo posto, per giunta con la partita contro la Lazio ancora da recuperare. Vincere anche a Verona significherebbe ipotecare la permanenza in Serie A, considerando l’importante scontro diretto tra Benevento e Cagliari che farà da ago della bilancia in questa giornata.

Gli scaligeri però hanno conquistato un solo punto nelle ultime 5 partite disputate in campionato e vorrebbero trovare qualche altro acuto prima della fine del campionato, per non macchiare lo strepitoso girone d’andata che aveva portato i gialloblu addirittura in quota europea. Ma la mancanza di stimoli sembra aver frenato molto gli uomini di Juric, che fra l’altro hanno perso 7 delle ultime 9 partite disputate in campionato. Una curiosità sui precedenti: le ultime 7 sfide in campionato non hanno mai visto i granata sconfitti dal Toro, ultima vittoria granata il 7 febbraio 2015 allo stadio Bentegodi.

DIRETTA VERONA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Torino sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tre partite a ogni giornata di Serie A in diretta streaming video, tra le quali come sempre una delle sfide delle ore 15 della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO

Le probabili formazioni della sfida tra Verona e Torino allo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Ivan Juric scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Ilic, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Nicola con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Verona e Torino, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 3.05 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.40 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.30 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



