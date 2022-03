Diretta Vibonese Catania/ Streaming video tv: siculi in cerca dei playoff (Serie C)

DIRETTA VIBONESE CATANIA, SICULI IN CERCA DEI PLAYOFF

Appuntamento con la 31esima giornata di Serie C. Tra le sfide in programma c’è anche quella del girone C in diretta tra Vibonese e Catania. La gara è in programma oggi, domenica 13 marzo, alle ore 14.30. Se la formazione di casa è ultima in classifica, i siculi sono in cerca di un posto nei playoff. La Vibonese ha 19 punti: il bilancio parla di 3 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte con 20 reti fatte e 46 subite.

In casa sono 12 i punti conquistati. Il Catania, invece, ha 36 punti ma ha 4 punti di penalizzazione. Per la squadra di Baldini, 11 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Le reti fatte sono 46 e 42 quelle subite. Nelle ultime cinque gare, per i siculi sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. Fuori dalle mura amiche, il Catania ha ottenuto 18 punti.

DIRETTA VIBONESE CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà visibile la sfida in diretta tra Vibonese e Catania? Il match della 31esima giornata di Serie C si potrà seguire su Eleven Sports, piattaforma che ha in esclusiva i diritti del campionato. La sfida sarà visibile anche in streaming video su applicazione: Eleven Sports è infatti fruibile anche da smartphone e tablet. Per seguire il match dunque sarà necessario un abbonamento mensile o annuale o semplicemente acquistare la singola sfida. La gara di Serie C non si potrà vedere in chiaro, su Rai Sport, e neppure in Pay tv su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CATANIA

La sfida in diretta tra Vibonese e Catania, valida per la 31esima giornata di Serie C, sarà importantissima per la classifica. Se infatti la formazione di casa è ultima in classifica, i siculi vogliono provare ad ottenere un posto nei playoff. Scopriamo le probabili formazioni del match. Orlandi, per la Vibonese, dovrebbe puntare sul 3-5-2. Il Catania di Baldini, invece, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Di seguito le probabili formazioni.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Carosso, Polidori, Suagher; Corsi, Basso, Zibert, Carosso, Blaze; Spina, Volpe. All. Orlandi

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Greco; Russini, Moro, Biondi. All. Baldini