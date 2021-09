Diretta/ Vibonese Juve Stabia streaming video tv. cercasi gol (Serie C)

DIRETTA VIBONESE JUVE STABIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Vibonese Juve Stabia, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro interessante tra due squadre accompagnate da buone credenziali alla vigilia del campionato, chiamate però a migliorare dal punto di vista offensivo. La Vibonese di D’Agostino ha raccolto un solo punto finora e deve ancora realizzare il suo primo gol in campionato, la Juve Stabia di Novellino ha ottenuto due pareggi, andando a segno solo una volta nelle prime due giornate di campionato.

L’ultima sconfitta in casa della Virtus Francavilla ha messo in luce i difetti dei calabresi, con D’Agostino che ha chiesto più freddezza e cinismo in attacco. La Juve Stabia non ha sfondato nel derby in casa contro l’Avellino, anche se le Vespe hanno dimostrato solidità dal punto di vista difensivo. Vespe vincenti di misura, 0-1 con gol di Mastalli su rigore, nell’ultimo precedente a Vibo Valentia il 4 ottobre 2020. Ultima vittoria dei calabresi datata nel campionato di Serie D 2002/03, con doppietta di Vincenzo Melillo ed una rete di Basualdo.

DIRETTA VIBONESE JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Vibonese Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Gaetano D’Agostino schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mengoni; Ciotti, Polidori, Vergara, Mahrous; Basso, Gelonese; Golfo, Cattaneo, Spina; Ngom.Risponderà la Juve Stabia allenata da Walter Novellino con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Berardocco, Altobelli; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Razza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.

