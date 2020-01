Diretta Vibonese Monopoli/ Streaming video e tv: speranze pugliesi (Serie C)

Vibonese Monopoli, partita diretta dal signor Marco Monaldi e prevista mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo una vittoria e 4 pareggi consecutivi i calabresi sono incappati di nuovo in una sconfitta domenica scorsa, cedendo di misura in casa contro la Cavese. Un risultato che è costato alla Vibonese l’uscita dalla zona play off, sorpassata allo stesso tempo dalla stessa Cavese, dalla Paganese e dalla Viterbese. I calabresi hanno comunque 7 punti di vantaggio dalla zona play out e proveranno a ripartire contro un Monopoli che è comunque un cliente difficile. I Gabbiani dopo due sconfitte consecutive in campionato si sono riscattati espugnando il campo del Catanzaro, ribaltando il gol subito da Fischnaller con le reti di Fella e Cuppone nei minuti conclusivi del match, con i pugliesi che restano così quarti in classifica a braccetto con il Potenza. All’andata Monopoli vincente di misura sulla Vibonese, 1-0 con gol decisivo di Fella, i pugliesi si sono aggiudicati anche l’ultima sfida di campionato a Vibo Valentia, 1-2 con reti decisive di Gerardi e Gatti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Monopoli, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE MONOPOLI

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Vibonese Monopoli, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. La Vibonese guidata in panchina da Giacomo Modica schiererà un 4-3-3 così disposto in campo: Greco; Ciotti, Redolfi, Mahrous, Tito; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Emmausso, Bubas, Bernardotto. Il Monopoli allenato da Beppe Scienza sceglierà invece un 3-5-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Antonino; Ferrara, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Antonacci; Fella, Jefferson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 2.80, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.15 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 2.45. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.05, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.65.



