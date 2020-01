Diretta Catanzaro Monopoli/ Streaming video tv: per il quinto posto (Serie C)

Catanzaro Monopoli, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 gennaio ed è una delle partite che sono valide per la 22^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2019-2020. Una bella occasione per i calabresi, che giocano la seconda sfida consecutiva in casa dopo la vittoria contro il Bisceglie: i giallorossi sono sesti in classifica e sono già riusciti a ridurre l’enorme margine che si stava creando rispetto alle prime cinque. Adesso i punti di svantaggio sono 5, e in quinta posizione c’è proprio il Monopoli: i pugliesi hanno aperto male il 2020 e incredibilmente sono stati battuti in casa dalla Paganese. Dovessero perdere anche questa sfida diretta, si troverebbero la squadra calabrese a contatto e dovrebbero ricostruire tutto quello che avevano creato in precedenza. Ci attende un bello spettacolo nella diretta di Catanzaro Monopoli, almeno potenzialmente; nel frattempo andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONOPOLI

In Catanzaro Monopoli Gianluca Grassadonia continua a puntare sul 3-4-3, ma deve decidere quale centravanti schierare tra Giannone (che si può anche allargare), Bianchimano e Doudou Mangni. Sugli esterni Fischnaller e Kanoute partono favoriti, a centrocampo invece dovrebbero essere Casoli e Nicoletti a presidiare le corsie con De Risio e Maita che come sempre opereranno da centrali. Riggio, Celiento e Luca Martinelli la difesa davanti a Di Gennaro; con l’inserimento di Lorenzo Di Livio il modulo potrebbe diventare un 3-4-1-2. Nel Monopoli sarà 3-5-2: Daniele Donnarumma punta a prendersi il posto di esterno sinistro a centrocampo, Cuppone e Salvemini insidiano Fella e Jefferson in attacco, a destra ci sarà Triarico mentre in mezzo al campo c’è la suggestione Tuttisanti, che può avere la maglia in luogo di Piccinni con la conferma del regista Giorno e di Carriero, che opererà sull’altra mezzala. In difesa comanda capitan De Franco: Maestrelli e Michele Ferrara stringono ai suoi lati, in porta Antonino è favorito su Menegatti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Catanzaro Monopoli ci dicono che la squadra favorita è quella di casa, anche se in una situazione di equilibrio: il segno 1 che identifica la vittoria calabrese vale 2,20 volte la puntata, il segno 2 per il successo esterno vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,35 volte quanto investito. Per il pareggio, identificato dal segno X, il valore della vincita è pari a 3,05 volte la somma messa sul piatto.



