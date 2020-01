Diretta Vibonese Cavese/ Streaming video e tv: Modica cerca la vittoria (Serie C)

Vibonese Cavese, diretta dall’arbitro Claudio Petrella, è la partita prevista domenica 19 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, ev sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Iniziando il 2020 con un pari 1-1 in casa dell’Avellino, la Vibonese ha allungato a 4 la striscia di pareggi consecutivi ottenuti in campionato, mantenendosi a quota 27 punti al confine della zona play off, tra il nono e l’undicesimo posto assieme proprio agli irpini e alla Paganese. Insegue a quota 25 punti la Cavese, portatasi a +5 dalla zona play out grazie al risultato-sensazione della prima giornata dell’anno nuovo. Contro la Reggina capolista e ancora imbattuta i metelliani hanno sfoderato una prestazione perfetta, infliggendo agli amaranto la prima sconfitta di questo campionato con un 3-0 firmato dalle reti di Matera, Di Roberto su rigore e Spaltro. All‘andata era finita 1-1 tra Cavese e Vibonese, i campani pareggiarono nel recupero con Di Roberto dopo il vantaggio calabrese di Malberti. Vibonese vincente 2-0 nell’ultimo precedente di campionato casalingo contro la Cavese, 2-0 con un’autorete di Vono e un gol di Taurino.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Cavese, match previsto domenica 19 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CAVESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Vibonese Cavese, match previsto domenica 19 gennaio 2020 e che si disputerà presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Vibonese allenata da Modica sarà schierato con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Greco; Ciotti, Del Col, Redolfi, Tito; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Berardi, Bernardotto, Bubas. Risponderà la Cavese allenata da Campilongo con un 4-4-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Kucich; Matino, Rocchi, Favasuli, D’Ignazio; Spaltro, Matera, Castagna, Russotto; Sainz Maza, Di Roberto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.00 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA