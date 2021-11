DIRETTA/ Vibonese Monopoli video streaming tv: dominio pugliese nei precedenti

DIRETTA VIBONESE MONOPOLI: TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Vibonese Monopoli, una delle partite che negli ultimi anni ci hanno fatto maggiormente compagnia in Serie C: dal 2007 infatti contiamo 14 precedenti, che diventano comunque 8 se contiamo le partite andate in scena negli ultimi 5 anni. Possiamo anche notare che la Vibonese ha vinto una sola volta, perdendo in ben 9 occasioni: addirittura tra il dicembre 2018 e il novembre di un anno fa figurano cinque vittorie consecutive per i gabbiani, che nell’occasione avevano subito un solo gol.

Per di più quel successo calabrese, datato novembre 2016, è avvenuto in trasferta: curiosamente la Vibonese non ha mai vinto contro il Monopoli al Luigi Razza, dove invece il Monopoli è andato a prendersi il successo in ben quattro occasioni (del resto il quadro lo abbiamo riportato, ed è abbastanza chiaro). La vittoria esterna più recente per la squadra pugliese è quella del gennaio 2020, poco prima che il campionato si fermasse per il lockdown: era stato Cristian Hadziosmanovic a segnare il gol decisivo, al 32’ minuto. Sulla panchina del Monopoli (che era terzo in classifica nel girone C di Serie C) sedeva Beppe Scienza, su quella della Vibonese c’era invece Giacomo Modica. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIBONESE MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA IN CRISI…

Vibonese Monopoli, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo aver attraversato il primo momento di flessione della loro stagione, i Gabbiani hanno infilato tre vittorie consecutive contro Juve Stabia, Catanzaro e Monterosi Tuscia, che hanno portato i pugliesi di nuovo al secondo posto solitario in classifica, sorpassando il Catanzaro e mantenendosi a -5 dal Bari primo della classe nel girone C.

Dopo l’ultimo ko interno contro il Palermo la Vibonese è rimasta da sola all’ultimo posto in classifica. I calabresi non riescono a risollevarsi e l’impegno in calendario non sembra certo dei più agevoli per dare una svolta, ma con una sola vittoria ottenuta nelle prime 12 sfide di campionato i rossoblu devono necessariamente fare meglio. Il 16 marzo scorso è terminato a reti bianche l’ultimo precedente tra le due squadre a Vibo Valentia, al 22 gennaio 2020 risale l’ultimo successo del Monopoli in Calabria (0-1).

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Vibonese Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Gaetano D’Agostino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mengoni; Vergara, Risaliti, Mahrous; Fomov, Tumbarello, Gelonese, Basso, Mauceri; Golfo, Sorrentino. Risponderà il Monopoli allenato da Michele Mignani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Bizzotto, Arena, Mercadante; Vireritti, Piccinni, Morrone, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



