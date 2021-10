Diretta/ Vibonese Potenza streaming video tv: scontro in coda (Serie C)

DIRETTA VIBONESE POTENZA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Vibonese Potenza, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. E’ un vero e proprio scontro a fondo classifica quello tra calabresi e lucani, visto che la Vibonese al momento occupa l’ultima posizione nel girone B con due soli punti e il Potenza è avanti di appena una lunghezza, solo al penultimo posto. Resta a rischio per i calabresi la posizione del tecnico Gaetano D’Agostino, che dopo l’ultimo ko a Pagani ha ricevuto una fiducia “a tempo” dalla società.

DIRETTA/ Paganese Vibonese (risultato finale 1-0): Castaldo in extremis!

Anche il Potenza è in attesa della sua prima vittoria in campionato, finora solo tre pareggi per i lucani che nel turno infrasettimanale sono stati costretti a digerire una nuova sconfitta, perdendo in casa contro la Virtus Francavilla. Il 15 novembre 2020 la Vibonese ha vinto l’ultimo precedente interno in campionato contro il Potenza, successo per 1-0 con un gol di Ambro. Dal 2006 a oggi, lucani sconfitti in tutti i precedenti disputati allo stadio Razza.

Diretta/ Potenza Virtus Francavilla (risultato finale 0-1): Ventola, gol da antologia

DIRETTA VIBONESE POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Potenza non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Vibonese Potenza, match che andrà in scena al Luigi Razza di Vibo Valentia. Per la Vibonese, Gaetano D’Agostino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marson; Fomov, Vergara, Risaliti, Mauceri; Basso, Gelonese, Bellini; Spina, Sorrentino, Golfo. Risponderà il Potenza allenato da Fabio Gallo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Matino, Cagnelutti, Gigli; Coccia, Zampa, Ricci, Sepe; Zenuni; Banegas, Salvemini.

Diretta/ Avellino Potenza (risultato 1-0) streaming video tv: fine gara!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Razza di Vibo Valentia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vibonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA