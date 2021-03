Diretta/ Vibonese Teramo (Serie C) streaming video tv: tra play off e salvezza

DIRETTA VIBONESE TERAMO: OBIETTIVI OPPOSTI!

Vibonese Teramo, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro tra play off e salvezza. Il Teramo viene da una doppia sconfitta in casa, probabilmente inevitabile quella contro la Ternana dominatrice del campionato, meno digeribile quella contro la Virtus Francavilla. Gli abruzzesi restano in zona play off con 7 punti di vantaggio sulla Viterbese undicesima e questa è probabilmente la garanzia per i Diavoli di partecipazione ai play off, ma solo perché il ritmo alle loro spalle è altrettanto lento.

Diretta/ Fermana Modena (risultato finale 1-0) video tv: Neglia allo scadere!

Resta quintultima e in zona play out la Vibonese che è reduce proprio da un ko contro la capolista Ternana. A -3 dal Potenza i calabresi rischiano davvero di dover ricorrere alla post season per mantenere il loro posto tra i professionisti. Anche se c’è ancora speranza considerando che la Cavese sembra crollata e come da regolamento la squadra ultima classificata al termine della regular season retrocederà direttamente nel campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 33^ giornata (28 marzo)

DIRETTA VIBONESE TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Teramo sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE TERAMO

Le probabili formazioni della sfida tra Vibonese e Teramo presso lo stadio Luigi Razza. I padroni di casa allenati da Giorgio Roselli scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Paci con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Lewandoski; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Bari vince, stop per il Modena

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Vibonese e Teramo, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.65 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA