Diretta/ Vibonese Turris (Serie C) streaming video tv: festa salvezza

DIRETTA VIBONESE TURRIS: OBIETTIVI RAGGIUNTI!

Vibonese Turris, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Partita che poteva rappresentare un drammatico scontro salvezza e che si è invece risolta in una festa salvezza per due: i risultati dell’ultima giornata hanno garantito la matematica salvezza per entrambe le formazioni, un risultato molto importante considerando le difficoltà avute da entrambe le compagini.

La Vibonese era partita con ambizioni migliori ma si è trovata in difficoltà, il cambio in panchina e l’arrivo di Roselli ha portato alla svolta che ha garantito la permanenza tra i professionisti. I corallini sono stati invece la rivelazione della prima parte della stagione, stazionando a lungo in zona play off a 19 anni dalla loro ultima partecipazione in Serie C. Poi è arrivato il crollo e il cambio in panchina con l’arrivo di Caneo che ha riportato stabilità: decisivo l’ultimo successo contro la Turris che ha reso platonico anche il recupero perso in casa della Cavese, a sua volta già retrocessa dopo i risultati dello scorso weekend.

DIRETTA VIBONESE TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Turris non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE TURRIS

Le probabili formazioni della sfida tra Vibonese e Turris presso lo stadio Luigi Razza. I padroni di casa allenati da Giorgio Roselli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Mengoni; Bachini, Vergara, Sciacca; Ciotti, Cattaneo, Pugliese, Statella, Mahrous; Spina, Parigi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bruno Caneo con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Barone; Lame, Lorenzini, Di Nunzio Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone, Romano.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Vibonese Turris dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.45, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.15 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.85.

