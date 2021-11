Diretta/ Vicenza Benevento streaming video tv: segnali di riscossa (Serie B)

DIRETTA VICENZA BENEVENTO: BROCCHI PROVA L’IMPRESA!

Vicenza Benevento, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Segnali di riscossa lanciati da entrambe le squadre, il Vicenza dopo una lunga serie negativa ha avuto un sussulto espugnando il campo del Crotone e riavvicinando la terzultimo posto proprio i calabresi, riaprendo una corsa salvezza che per i berici sembrava compromessa.

Il Benevento dalla sua dopo tre sconfitte consecutive è riuscito di nuovo a rialzare la testa con un roboante 4-0 alla Reggina, vittoria ancor più di spessore poiché ottenuta contro un’altra compagine di alta classifica, ora agganciata dai sanniti a quota 22 punti in classifica. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato a Vicenza dopo l’ultimo precedente datato 26 novembre 2016, 0-0 il risultato finale del match andato sempre in scena all’epoca nel campionato di Serie B.

DIRETTA VICENZA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Vicenza Benevento, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Benevento, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Christian Brocchi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Zonta, Ranocchia; Di Pardo, Proia, Dalmonte, Diaw. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Brignola, Lapadula, Improta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Vicenza Benevento in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 3.55 mentre viene fissato a 3.20 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 2.15 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.

