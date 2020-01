Diretta Vicenza Carpi/ Streaming video tv: big match in vetta (Serie C)

Vicenza Carpi, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, è la partita prevista domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Vicenza, e sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La capolista non è riuscita a riprendere il suo cammino in campionato con una vittoria, con un pari in casa della Fermana che ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive in campionato. Lo stesso è accaduto però al Carpi che vinceva invece da 7 partite consecutive in campionato, ma alla ripresa non è riuscito ad andare oltre l’1-1 interno contro il Sudtirol. Sarà comunque un big match assoluto nel quadro del campionato di Serie C, col Vicenza che comanda la classifica a quota 46 punti, seguito dal Carpi a quota 42. Nel match d’andata pari 1-1 allo stadio Cabassi tra emiliani e veneti, il Carpi passò in vantaggio con Maurizi venendo raggiunto però successivamente dal Vicenza da un gol messo a segno da Marotta. Il Carpi ha vinto 0-2 l’ultimo precedente disputato a Vicenza, il 27 agosto 2016 nel campionato di Serie B, con i gol messi a segno da Bifulco e Bianco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Carpi, match previsto domenica 19 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Vicenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CARPI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Vicenza Carpi, match previsto domenica 19 gennaio 2020 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Vicenza, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Vicenza allenato da Di Carlo sarà schierato con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Grandi; Bianchi, Padella, Cappelletti, Liviero; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Giacomelli; Arma, Marotta. Risponderà il Carpi allenato da Riolfo con un 4-3-2-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saric, Fofana, Saber; Jelenic, Maurizi; Biasci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.00 la vittoria in casa, a 3.05 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.90. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



