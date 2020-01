DIRETTA FERMANA VICENZA/ Video streaming tv: tanti pareggi nello storico

Mancano poche ore al fischio d’inizio della diretta tra Fermana e Vicenza, big match del girone B ed è certo arrivato il momento anche di considerare lo storico che unisce i due club, alla vigilia di questa 21^ giornata. Dati alla mano possiamo dunque contare a oggi di ben 7 precedenti per tale scontro diretto, questi raccolti dal 1999 a oggi e tra secondo e terzo campionato italiano. Il bilancio complessivo poi vede un gran numero di pareggi: sono state poi tre le vittorie del Vicenza e una sola l’affermazione della Fermana. Va aggiunto alla nostra analisi che l’ultimo testa a testa segnato tra Fermana e Vicenza risale al turno di andata del Campionato di Serie C in corso e per la precisione alla seconda giornata del girone B. Allora fu vittoria casalinga dei biancorossi e pure con il risultato di 3-1, firmato da Giacomelli, Arma e Marotta: solo Mantini rispose nelle marcature per gli ospiti. (agg Michela Colombo)

La diretta tv di Fermana Vicenza, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Recchioni di Fermo, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

Fermana Vicenza, partita diretta dal signor Mario Cascone e in programma domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Recchioni di Fermo, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. La capolista riparte dalla trasferta nelle Marche dopo 6 vittorie consecutive in campionato. I berici con una striscia positiva che ha permesso loro, dopo la sconfitta interna contro il Padova, di mettere in fila i successi contro Triestina, Ravenna, Fano, Sudtirol, Feralpisalò ed Imolese. Vicenza campione d’inverno e capace così di tenere a distanza il Carpi secondo, che a sua volta ha chiuso il 2019 con 7 vittorie consecutive. La Fermana a sua volta è arrivata alla sosta dopo 4 risultati utili consecutivi, 2 pareggi e 2 vittorie ottenute entrambe in trasferta prima contro il Fano e poi contro il Gubbio, nell’ultimo match prima della sosta. Fermana ora a +5 dalla zona play out, un vantaggio frutto del rendimento vissuto nelle settimane precedenti alle Feste. All’andata veneti vincenti 3-1 in casa tra le mura amiche dello stadio Menti con i gol di Giacomelli, Arma e Marotta.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Fermana Vicenza, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Recchioni di Fermo, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Fermana allenata da Antonioli sarà schierata con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Gemello; De Pascalis, Comotto, Scrosta; Iotti, Mane, Urbinati, Lancini, D’Angelo; Cognigni, Rolfini. Risponderà il Vicenza allenato da Di Carlo con un 4-4-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Giacomelli; Arma, Marotta.

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.95 la vittoria in casa, a 3.25 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.90. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



