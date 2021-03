Diretta/ Vicenza Cremonese (Serie B) streaming video DAZN. Verso la tranquillità

DIRETTA VICENZA CREMONESE: SFIDA EQUILIBRATA, LOMBARDI LANCIATISSIMI!

Vicenza Cremonese, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. In campo due squadre che stanno lottando per guadagnarsi la tranquillità. Il Vicenza è reduce da 3 pareggi consecutivi, contro Salernitana, Spal e sabato scorso contro il Pisa: l’eurogol di Meggiorini non è bastato per fare bottino pieno in casa dei toscani, il Vicenza resta a +1 dalla zona play out e a -1 dalla Cremonese che con 2 vittorie consecutive ha saputo risollevarsi dalla zona rossa della classifica. All’importante colpo esterno nel derby col Brescia ha fatto seguito il poker al Frosinone, una prestazione praticamente perfetta che ha confermato il momento d’oro dei grigiorossi, che hanno saputo reagire alla doppia sconfitta contro Venezia e Lecce. Tanti pareggi hanno finora un po’ frenato il cammino dei veneti, la Cremonese ha toccato maggiori picchi in alto e in basso, ma il rendimento tra le due formazioni al momento varia solo di un punto.

DIRETTA VICENZA CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cremonese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CREMONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Cremonese presso lo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Domenico Di Carlo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Vandeputte, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Jallow, Gori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Castagnetti, Bartolomei; Buonaiuto, Gaetano, Baez; Ciofani.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Vicenza e Cremonese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

