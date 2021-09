DIRETTA/ Vicenza Cremonese video streaming tv: i precedenti totali del match sono 25

DIRETTA VICENZA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Vicenza Cremonese è una partita di buona tradizione: ci sono addirittura precedenti negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, poi le due squadre non si sono incrociate per 33 anni tornando a farlo in Coppa Italia nel 1984, e poi in maniera più sostanziale nel nuovo millennio. In totale abbiamo 25 partite: il Vicenza ne ha vinte 9 a fronte di 7 sconfitte, dunque sono 9 anche i pareggi. LaneRossi che si è aggiudicato entrambe le gare dello scorso campionato: al Romeo Menti si era giocato il ritorno all’inizio di marzo, a decidere era stata una doppietta di Riccardo Meggiorini nel primo tempo cui la Cremonese aveva risposto con Daniel Ciofani, incassando però la terza rete con Andrea Nalini.

Prima di quella partita i grigiorossi erano riusciti a vincere tre gare su quattro; una di queste a Vicenza, un secondo turno di Coppa Italia nel 2009 che aveva visto Luca Nizzetto e Giovanni Fietta come marcatori, con in mezzo il temporaneo pareggio di Stefano Botta. Nel 1995-1996 queste due squadre si sono incrociate in Serie A: il Vicenza, nel pieno del grande ciclo di Francesco Guidolin, era rimasto imbattuto e si era preso la vittoria al Menti, autore del gol Marcelo Otero. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VICENZA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Cremonese è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

VICENZA CREMONESE: EFFETTO BROCCHI?

Vicenza Cremonese, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Esordio per Cristian Brocchi sulla panchina dei iberici, l’ultima sconfitta a Ferrara contro la Spal è stata fatale a Mimmo Di Carlo, esonerato dopo che il Vicenza ha subito 5 sconfitte in altrettante partite a inizio campionato. Pessimo esordio per i veneti che puntano a consolidarsi dopo la comoda salvezza nella scorsa stagione, al ritorno in Serie B, e che ora invece devono subito soffrire nei bassifondi della graduatoria.

E’ stata invece ottima la partenza della Cremonese che si è ritrovata però a pagare la stanchezza nel turno infrasettimanale, dopo le importanti vittorie contro Cittadella e Parma che avevano lanciato i grigiorossi verso il vertice della classifica. Allo “Zini” contro il Perugia è arrivata invece, con un pesante 0-3, la seconda sconfitta stagionale per gli uomini di Pecchia. Il 2 marzo scorso il Vicenza grazie a una doppietta di Meggiorini ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno contro la Cremonese, l’ultima affermazione dei grigiorossi al “Menti” risale all’1-2 in Coppa Italia del 9 agosto 2009.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Cremonese, match che andrà in scena al Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Cristian Brocchi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Padella, Brosco, Ierardi, Calderoni, Taugourdeau , Proia, Luca Crecco, Davide Diaw, Longo, Nicola Dalmonte. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Bianchetti, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Gaetano, Vido, Buonaiuto; Di Carmine.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



