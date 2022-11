DIRETTA/ Vicenza Feralpisalò (risultato 0-0) video streaming tv: fine primo tempo!

DIRETTA VICENZA FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Tentativo di Ferrari che si spegne a lato, dopo che lo stesso ‘Loco’ ha preso il cartellino giallo. Esce Carraro, entra Hergheligiu; il giocatore della Feralpisalò ha lasciato il campo dopo il brutto intervento da dietro di Ferrari. Occasione Vicenza colpisce di testa Zonta ma nulla dafare: nessun pericolo. Sono già due i cartellini gialli per il Vicenza che deve stare attenta. Ancora cartellino giallo, questa volta è Bacchetti: ammonito il difensore della Feralpisalò. Gioco molto spezzettato e poche azioni limpide sia da una parte che dall’altra con le due squadre che preferiscono cercare la profondità piuttosto che provare la giocata corale di squadra dopo i primi 45 minuti. Dimarco cerca il cross al centro, palla allontanata dalla difesa. Fuoriogioco per il Loco Ferrari. Squadre all’intervallo dopo il duplice fischio dl direttore di gara. (Agg Marco Genduso).

DIRETTA VICENZA FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): GIALLO FERRARI

Inizia la diretta di Vicenza Feralpisalò, sfida valevole per la terza serie italiana, la Lega Pro. La prima occasione del match capita sui piedi di Luca Siligardi che prova la conclusione che però termina alta sul fondo. Occasione importante per il mancino che però non trova la giusta direzione. Risponde il Vicenza con Dalmonte che tenta la conclusione da fuori area, palla deviata dalla difesa e corner per i padroni di casa. Primo ammonito della gara: Ierardi, reo di aver steso Pittarello lanciato in profondità dopo l’ottimo inseriemento senza palla. Occasioni che si alternano sia da una parte che dall’altra con la squadra di Mister Vecchi sempre ben messa in campo. Secondo cartellino giallo del match: il Loco Ferrari è intervenuto in scivolata e si becca la sanzione dal direttore di gara, apparso sicuro della sua decisione. (Agg Marco Genduso).

DIRETTA VICENZA FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra le gare di questa domenica 6 novembre, c’è anche la bella diretta di Vicenza Feralpisalò, che nel corso della loro storia si sono affrontate ben 11 volte. Questa sarà dunque la 12esima gara tra le due formazioni. La prima gara è avvenuta in Coppa Italia nell’agosto del 2013 ed è terminata con la vittoria del Vicenza. Lo stesso anno, in campionato, le due squadre si sono affrontate in una gara finita 1 a 1. Il ritorno, in programma nel febbraio del 2014, ha visto invece la vittoria dei biancorossi per 4 a 1.

Da questo match, un salto temporale di 3 anni fino al 2017, quando di nuovo si è tornati a giocare il match in Serie C: l’andata è finita 1 a 1 mentre il ritorno 3 a 1 per il Vicenza. Anche nella stagione 2018/2019 all’andata si sono imposti i biancorossi mentre al ritorno ecco finalmente una vittoria della Feralpisalò per 2 a 1. Sempre nel 2019 le due squadre si sono incontrate anche in Coppa Italia: nel febbraio con la vittoria del Vicenza e a dicembre con quella della Feralpisalò. L’ultima sfida è quella dell’agosto del 2020 in amichevole con la solita vittoria del Vicenza per 3 a 0. Il bilancio è dunque a favore della squadra di casa. (aggiornamento JC)

VICENZA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Feralpisalò è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare trasmetterà la sfida sul canale 253 di Sky. L’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VICENZA FERALPISALÒ: BIG MATCH!

Vicenza Feralpisalò, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Berici incostanti, al momento ancora ottavi in zona play off ma reduci da un nuovo salto di qualità fallito a causa della sconfitta interna contro il Novara, una partita che ha rilanciato i piemontesi verso l’alta classifica e non i biancorossi, restii a spiccare il volo nei momenti chiave.

La Feralpisalò si presenta all’appuntamento due lunghezze avanti rispetto ai biancorossi ma anche i Leoni del Garda sono reduci da una sconfitta molto pesante in campionato, un 1-4 subito contro la capolista Renate issatasi in solitaria in testa alla classifica proprio grazie a questo successo. Il Vicenza ha vinto 3-1 l’ultimo precedente interno in campionato contro la Feralpisalò l’8 dicembre 2019, al 26 gennaio 2019 col punteggio di 1-2 risale l’ultimo successo dei Leoni del Garda al “Menti”.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente, Ierardi, Pasini, Padella, Sandon, Zonta, Ronaldo, Greco, Rolfini, Ferrari, Dalmonte. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Balestrero; Benedetti; Bergonzi; Carraro; Guerra; Icardi; Pilati; Pittarello; Salines; Siligardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.











