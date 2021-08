Diretta/ Vicenza Frosinone streaming video tv: per la prima vittoria (Serie B)

DIRETTA VICENZA FROSINONE: SFIDA EQUILIBRATA

Vicenza Frosinone, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie B. Squadre a caccia della prima vittoria dopo una prima giornata che ha fornito indicazioni contraddittorie. Non è andata bene al Vicenza, sconfitto nel derby veneto dal Cittadella: un ko di misura in una partita combattuta, ma i berici non sono riusciti a partire col piede giusto incassando la seconda sconfitta in altrettante partite ufficiali, avendo anche perso il confronto in Coppa Italia sul campo dell’Empoli.

Per il Frosinone invece è andata meglio nel difficile esordio contro il Parma: il gol di Charpentier ha permesso ai ciociari di recuperare sul 2-2 una partita comunque spettacolare e ricca di gol. La squadra di Fabio Grosso aveva destato una buona impressione già nella sfida contro il Venezia persa ai rigori in Coppa Italia, quello di Vicenza potrà essere un buon esame per capire quali ambizioni i gialloazzurri potranno nutrire in questa stagione. Il Frosinone non vince a Vicenza dal successo di misura ottenuto, sempre in Serie B, nel precedente del 16 maggio 2009.

DIRETTA VICENZA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Frosinone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FROSINONE

Le probabili formazioni di Vicenza Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Domenico Di Carlo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Di Pardo, Padella, Cappelletti, Calderoni; Zonta, Proia, Pontisso; Dalmonte; Diaw, Lanzafame. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: De Lucia; Brighenti, Szyminski, Gatti, Cotali; Garritano, Maiello, Rohden; Canotto, Novakovich, Zerbin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



