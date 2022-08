DIRETTA VICENZA MILAN/ Streaming video tv: Adli in cerca di un’occasione

DIRETTA VICENZA MILAN: VENETI E POI UDINESE

Il Vicenza è l’ultimo test per i campioni d’Italia del Milan nel precampionato. La diretta Vicenza Milan andrà in scena sabato 6 agosto alle ore 19:00 allo stadio Romeo Menti. Per il Milan un test comunque importante nonostante la differenza di categoria tra i campioni d’Italia e il Vicenza del Direttore sportivo Federico Balzaretti. Milan che, attendendo Charles De Ketelaere, oggi giocherà per vincere la partita, in vista della prima di campionato contro l’Udinese il 13 agosto alle ore 18:30 allo stadio San Siro di Milano. Milan che da Campione d’Italia sarà chiamato alla risposta dopo la vittoria dello sorso anno.

Conduttrice veneta a baby tifoso Cosenza: "Tanto venite qui a lavorare"/ Il padre...

Si sono rinforzate tutte le big come la Juventus con gli acquisti di Pogba, Di Maria, Bremer con le conferme di Chiesa e Vlahovic li davanti, nonostante le cessioni di Chiellini e De Ligt. Anche l’Inter ha visto il suo reparto aumentare con il ritorno di Lukaku che si schiererá a fianco di Lautaro Martinez. Roma che invece, con Dybala, ha fatto il colpo dell’estate prendendolo a zero dalla vecchia signora ed affidanfogli le chiavi del gioco, insieme ad Abraham ed il capitano Lorenzo Pellegrini. Una Serie A da urlo quest’anno ed il Milan è chiamato a confermare.

Diretta/ Cosenza Vicenza (risultato finale 2-0): veneti retrocessi in Serie C!

DIRETTA VICENZA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Vicenza Milan, quinta ed ultima trasferta stagionale dei rossoneri di Mister Stefano Pioli, sarà visibile in esclusiva su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell’emittente televisiva di Michele Criscitiello. Questo match chiuderà il precampionato del Milan ed inizierà a volgere lo sguardo verso la prima di campionato del Milan contro l’Udinese nell’anticipo della giornata. Vicenza invece che affronterà alla prima di campionato di Lega Pro, dopo la retrocessione dalla Serie B dello scorso campionato regolamentare 2021-2022.

Diretta/ Vicenza Cosenza (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide Maggio

I tifosi potranno assistere, quindi, da casa comodamente nel proprio divano alla diretta Milan Vicenza, e chiunque altro vorrà, direttamente con una televisione o collegati ad internet nei propri dispositivi elettronici, cercando il sito Sportitalia. Una scelta che farà piacere, ancora una volta, ai tifosi del Milan che hanno visto tutte le partite della loro squadra nel precampionato, e sarà sempre così per l’ultimo test, lo scoglio chiamato Vicenza. Dopo di che, si penserà solamente all’Udinese del nuovo allenatore: l’ex Ascoli Andrea Sottil.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MILAN

Attendendo la diretta di Vicenza Milan, andiamo a vedere quali sono le probabi formazioni dell’incontro. Milan che tra i pali ha una certezza: “Magic Mike” Maignan. Difesa a 4 con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Mediana formata dalla corsa e tecnica di Tonali con Bennacer, con Krunic che tallona per un suo ingresso. Li davanti i dubbi sono pochi: Giroud punta ed alle sue spalle Rafael Leao sulla fascia mancina, Messias in vantaggio sulla destra e sulla trequarti cerca la maglia dal primo Adli. In grande spolvero nelle prime uscite quest’ultimo.

Vicenza che, invece, orfano di Vandeputte passato al Catanzaro, vedrà la rosa dal primo così composta: tra i pali Matteo Grandi, difesa a 4 con la linea che verrà formata da Brosco e Pasini centrali con Ierardi e Sandon come terzini, rispettivamente destro e sinistro. In mezzo al campo l’ex Trapani Taugourdeau, Ronaldo (ex Padova e colpo di mercato estivo) e Jean Freddi Greco. Tridente offensivo che prospetta scintille nel prossimo campionato di Lega Pro con Giacomelli sulla fascia mancina, Lamine Jallow sulla destra ed unica punta il bomber Franco Ferrari, scorso anno al Pescara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA