Diretta/ Vicenza Pisa streaming video tv: è già testacoda (Serie B)

DIRETTA VICENZA PISA: TOSCANI SCATENATI!

Vicenza Pisa, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. E’ già testacoda, sconto tra una squadra rimasta ancora a secco e una a punteggio pieno nel campionato cadetto. E’ più che mai in bilico la panchina di Mimmo Di Carlo che con un nuovo stop potrebbe saltare: i berici perdendo a Cosenza hanno visto ufficialmente aprirsi la crisi, anche perché i silani erano parsi in grande difficoltà nelle precedenti uscite, per poi ritrovare magicamente i riferimenti contro i biancorossi.

Il Pisa però non sarà di certo un cliente comodo, visto che la squadra di Luca D’Angelo è partita come meglio non si poteva: dopo le prime due vittorie interne contro Spal e Alessandria è arrivato un roboante poker esterno sul campo della Ternana. La squadra sembra rodata e già in forma, per i toscani l’obiettivo è quello di condurre un buon campionato e togliersi magari finalmente la soddisfazione nei play off, ma una nuova vittoria anche a Vicenza aprirebbe orizzonti ancora più esaltanti.

DIRETTA VICENZA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pisa è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Serie B si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PISA

Le probabili formazioni di Vicenza Pisa, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Domenico Di Carlo schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Ierardi, Padella, Cappelletti, Calderoni; Di Pardo, Proia,Pontisso, Dalmonte; Diaw, Lanzafame. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Hermansson, Beruatto; Marin, De Vitis, Gucher; Cisco; Cohen, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



