Diretta/ Vicenza Pro Patria (Coppa Italia): streaming video tv, berici ambiziosi

DIRETTA VICENZA PRO PATRIA: VENETI FAVORITI!

Vicenza Pro Patria viene diretta dal signor Ayroldi e si disputerà alle 16.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Il Vicenza è tornato in Serie B ma l’esordio è stato amaro, con la sconfitta subita contro il Venezia in quello che peraltro è anche un derby veneto sempre molto sentito. I berici sono caduti di misura, un rigore di Aramu ha deciso la partita ma era lecito aspettarsi di più dalla formazione di Di Carlo, che aveva disputato peraltro un buon precampionato. Il Vicenza è ambizioso e cercherà subito riscatto in Coppa contro una Pro Patria che ha iniziato il suo cammino nel primo turno espugnando Livorno ed estromettendo i labronici dalla competizione. In campionato i bustocchi hanno confermato la loro concretezza imponendo lo 0-0 interno alla Carrarese, che ha lottato l’anno scorso per la promozione in Serie

DIRETTA VICENZA PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pro Patria non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Vicenza Pro Patria, sfida in programma allo stadio Menti e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Vicenza sarà schierato dal tecnico Mimmo Di Carlo con un 4-4-2: Grandi; Ierardi, Padella, Cappelletti, Beruatto; Bruscagin, Zonta, Cinelli, Giacomelli; Marotta, Guerra. 3-5-2 per la Pro Patria di Ivan Javorcic con questo undici titolare schierato dal 1′: Greco; Molinari, Lombardoni, Boffelli; Colombo, Brignoli, Bertoni, Galli, Cottarelli; Parker, Le Noci.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Vicenza Pro Patria, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,32 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 8,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 5,00 volte la vostra giocata.



