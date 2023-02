Diretta/ Vicenza Renate streaming video tv: squadre in cerca di punti (Serie C)

DIRETTA VICENZA RENATE: SFIDA AD ALTA QUOTA AL ROMEO MENTI

La diretta di Vicenza Renate, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 17:30, è uno dei piatti forti della ventisettesima giornata con la sesta e la settima classificata che si daranno battaglia al Romeo Menti. I padroni di casa sono caduti in un vortice negativo con tre sconfitte consecutive a minare, seppur momentaneamente si spera per i tifosi vicentini, i piani di promozione diretta. Non sta passando un bel momento nemmeno il Renate con appena due punti conquistati nei quattro incontrri più recenti disputati dalle Pantere.

I Lanerossi in casa hanno conquistato la maggior parte dei loro punti complessivi con sette vittorie in tredici partite che hanno dato modo ai biancorossi di dire la propria nelle zone alte di classifica. Nemmeno il Renate si è comporta male in trasferta, almeno non prima delle ultime cinque sfide dove ha collezionato due sconfitte e tra pareggi.

VICENZA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Vicenza Renate sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che da diverse stagioni ci delizia con le gare di Serie C attraverso l’abbonamento mensile o stagionale. La diretta Vicenza Renate è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

VICENZA RENATE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Renate vedono i bianconrossi disporsi con il modulo 3-4-2-1: Iacobucci tra i pali, linea difensiva formata da Ierardi, Pasini e Sandon davanti all’estremo difensore. A centrocampo Vailetti, Ronaldo, Greco e Dalmonte che dovranno sbrigarsela nella zona nevralgica del campo. Il duo Della Morte-Giacomelli supporterà l’unica punta Rolfini.

Le Pantere si schiereranno verosimilmente con il 4-3-3. Drago in porta, Anghileri terzino destro e Colombini sul lato opposto mentre la cintura difensiva è prevista essere Ermacora-Silva. Trio di centrocampo formato da Simonetti, Esposito e Squizzato, tridente offensivo offerto da Saporetti, Nepi e Anastasia.











