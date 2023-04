DIRETTA/ Vicenza Trento (risultato finale 2-0): la chiude Dalmonte, vittoria veneta!

DIRETTA VICENZA TRENTO (RISULTATO FINALE 2-0)

Vicenza Trento 2-0: il LaneRossi torna alla vittoria al Romeo Menti e lo fa con una buona prestazione, anche se il rischio di non arrivare ai tre punti c’è stato anche oggi. Al 62’ Bellich, nel tentativo di sbrogliare un cross basso di Sipos innescato da un brutto errore di Cappelletti, ha quasi infilato la sua porta; graziato Iacobucci e, come a volte succede nel calcio, sul rovesciamento di fronte è arrivata la seconda rete del Vicenza. Bravissimo Dalmonte nel mettere il pallone all’incrocio dei pali con una traiettoria su cui il pur bravissimo Desplanches (anche oggi ottima prestazione per il portiere del Trento) ha potuto ben poco. di fatto la partita è finita lì.

Il Vicenza ha mandato in campo Ronaldo Pompeu da Silva e Oviszach per Zonta e Stoppa, poi anche Giacomelli per lo stesso Dalmonte mentre il Trento ci ha provato per Galazzini in luogo di Pasquato. Non sono però arrivate altre occasioni, per un finale a bassa gradazione di intensità; tutto a vantaggio del Vicenza, che dopo un periodo difficile può tornare a festeggiare nel girone A di Serie C, mettendo ancora nei guai un Trento che dovrà sudare parecchio per conquistare la sua salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

VICENZA TRENTO (RISULTATO 1-0): GOL DI BEGIC!

Vicenza Trento 1-0: la partita del Romeo Menti si sblocca al 21’ minuto, dopo il derby perso in casa contro l’Arzignano il LaneRossi va a caccia di riscatto e segna la rete del vantaggio con Begic. Bella azione di Stoppa che scappa sulla corsia destra e mette in mezzo, sul dischetto del rigore irrompe Begic che calcia e batte il portiere avversario Desplanches. Quest’ultimo 10 minuti più tardi è protagonista di uno straordinario intervento a negare il raddoppio alla squadra di Dan Thomassen.

Ancora Stoppa, migliore in campo in questa prima frazione, riesce a eludere la marcatura e servire Rolfini che a colpo sicuro spara per il colpo del ko a favore del Vicenza, ma Desplanches si supera e gli dice di no. Il Trento si fa vedere di fatto per la prima volta al 37’ quando Carletti ci prova da lontano trovando la deviazione di un attento Iacobucci; per ora questo è il riassunto della partita, vedremo se nel secondo tempo la diretta di Vicenza Trento si animerà ulteriormente… (agg. di Claudio Franceschini)

VICENZA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Trento non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vicenza Trento sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VICENZA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In procinto di iniziare la diretta di Vicenza Trento, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Si affronteranno due formazioni che non vivono un momento prettamente positivo: i biancorossi, contestati dai propri tifosi, si presentano a questa sfida dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Al momento cinquantuno punti (quindici vittorie, sei pareggi, tredici sconfitte) bastano per disputare i play-off ma le ambizioni erano ben diverse.

Per gli ospiti del Trento, invece, quarantadue punti (undici vittorie, nove pareggi, quattordici sconfitte) e salvezza ancora da conquistare, soprattutto dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite. Per il Vicenza magra consolazione avendo il migliore attacco del raggruppamento A con sessanta gol all’attivo, trentasette quelli realizzati dal Trento. (Giulio Halasz)

VICENZA TRENTO: A CACCIA DI RISCATTO!

Vicenza Trento, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio comunale Romeo Menti di Vicenza, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un momento no, punti pesantissimi per le dinamiche di questo fine campionato.

Il Vicenza è sesto in classifica con 51 punti, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte. I biancorossi hanno raccolto tre sconfitte nelle ultime quattro uscite: nell’ultimo turno è arrivato il o per 2-3 contro l’Arzignano. Il Trento, invece, è quattordicesimo a quota 42 punti, a +3 sulla zona playout. Gli ospiti nell’ultimo turno hanno raccolto uno 0-0 contro al Feralpisalò.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRENTO

C’è ancora qualche dubbio da valutare per Modesto e Tedino, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Vicenza Trento. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il 4-3-3: Iacobucci, Valietti, Pasini, Cappelleti, Ndiaye, Cavion, Ronaldo, Greco, Stoppa, Ferrari, Dalmonte. Passiamo adesso ai gialloblu, schierati con il consueto 4-3-1-2: Desplanches, Semprini, Vitturini, Trainotti, Fabbri, Suciu, Sangalli, Di Cosmo, Attys, Pasquato, Petrovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vicenza nettamente favorito sul Trento secondo gli esperti di scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Vicenza è a 1,44, il pareggio è a 4,05, mentre il successo del Trento è a 6,20. Passiamo adesso alle quote sul numero di segnature: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,25 e 1,56.











