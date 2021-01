Diretta/ Vicenza Venezia (Serie B) streaming video Rai: classico derby veneto

DIRETTA VICENZA VENEZIA: DERBY NEL SEGNO DELL’EQUILIBRIO!

Vicenza Venezia, in diretta dallo stadio Menti di Vicenza, in programma venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Classico derby veneto di scena allo stadio Menti, i berici scendono in campo dopo la sconfitta subita contro la Reggiana che ha rappresentato un nuovo passo falso subito sul più bello da una squadra che fatica a staccarsi definitivamente dalle retrovie della classifica. La vittoria manca ai biancorossi dal blitz di Brescia del 4 gennaio scorso e di queste incertezze proverà ad approfittare un Venezia che dalla sua vuole provare a cambiare passo, con l’ultima importante vittoria sul Cittadella che ha rilanciato i lagunari verso la zona play off dopo un periodo di crisi. Un ritorno alla vittoria atteso ben 6 partite, con la squadra di Zanetti che ha vissuto una flessione forse fisiologica dopo l’eccellente avvio di campionato, dimostrando comunque di saper sempre dire la sua negli scontri diretti.

DIRETTA VICENZA VENEZIA STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Venezia sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Venezia allo stadio Menti di Vicenza. I padroni di casa allenati da Mimmo Di Carlo scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Grandi; Bruscain, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Taugourdeau, Bjarkason; Aramu; Forte, Esposito.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Vicenza Venezia: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.95 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.85 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.70 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

