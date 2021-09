DIRETTA/ Villarreal Atalanta Primavera video streaming tv: primo incrocio ufficiale

DIRETTA VILLARREAL ATALANTA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Villarreal Atalanta Primavera non ha precedenti: le due squadre non si sono mai incrociate in Youth League, e del resto avrebbero avuto ben pochi momenti per farlo. Il Submarino Amarillo infatti è alla sua prima partecipazione in questa manifestazione dedicata alle squadre Under 19: come sappiamo a prenderne parte sono le formazioni che fanno riferimento alle qualificate alla Champions League, e dunque il Villarreal manca a questo appuntamento da oltre 10 anni, un periodo nel quale la Youth League non esisteva. Nel 2016, allenata da Fran Escribà, aveva avuto la grande occasione di tornare a conoscere la fase a gironi.

Tuttavia nei playoff aveva incrociato il Monaco (che sarebbe arrivato in semifinale, eliminato dalla Juventus di Massimiliano Allegri) e ne era uscito con una doppia sconfitta, retrocedendo in Europa League dove aveva poi raggiunto soltanto i sedicesimi. Di conseguenza, il Villarreal Under 19 non aveva potuto prendere parte alla Youth League: finalmente la selezione giovanile del Submarino Amarillo può testarsi ora con i pari età di tutta Europa, grazie a Unai Emery che si è dimostrato maestro di Europa League portando il trofeo nella bacheca del club, e prendendosi come da regolamento il pass per i gironi di Champions League, fornendo una bella occasione anche alla giovanile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VILLARREAL ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Villarreal Atalanta non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita della fase a gironi di UEFA Youth League non sarà disponibile neanche diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione europea di calcio (www.uefa.com) e sui siti ufficiali dei due club.

VILLARREAL ATALANTA PRIMAVERA: LA DEA CI RIPROVA!

Villarreal Atalanta, in diretta martedì 14 settembre 2021 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Torna l’appuntamento con la massima competizione giovanile, che nella passata stagione era saltato a causa dell’emergenza Covid. L’Atalanta fa il suo esordio in Spagna lanciata da una vittoria molto importante contro la Juventus. Big match del campionato Primavera 1, gli orobici hanno calato il poker contro i bianconeri, i gol di Omar e Bernasconi e una doppietta di Lozza hanno messo in mostra una forma crescente per gli uomini di Brambilla.

Un risultato che ha regalato entusiasmo all’ambiente atalantino, considerando che i nerazzurri hanno avuto un avvio di campionato molto complicato e all’esordio avevano perduto una combattuta sfida in casa dell’Inter. 3-2 la sconfitta e 4-2 la vittoria, risultati che evidenziano partite ricche di gol e che permettono all’Atalanta di guardare con fiducia all’avventura europea. Il Villarreal è una formazione che lavora molto bene col settore giovanile, capace di lanciare molti giovani del suo vivaio nella Liga negli ultimi anni, la sfida si prospetta affascinante.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Villarreal Atalanta per la fase a gironi di Youth League. In attesa di vedere gli svedesi scoprire le loro carte nella prima partita del girone, ecco quale potrebbe essere la formazione di partenza scelta dal tecnico nerazzurro Massimo Brambilla. Il modulo prescelto sarà il 4-3-1-2, ecco il probabile undici titolare schierato dal 1′ per affrontare gli spagnoli: Dajcar; Bernasconi, Scalvini, Berto, Ceresoli; Sidibe, Zuccon, Chiwisa; Oliveri; Omar, Lozza



