Diretta/ Villarreal Bayern streaming video tv: occhio al Submarino (Champions)

DIRETTA VILLARREAL BAYERN MONACO: TEDESCHI FAVORITI!

Villarreal Bayern, in diretta mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I bavaresi scendono in campo contro il Submarino Amarillo: la squadra di Emery è arrivata ai quarti di Champions con il ruolo di “ammazzaitaliane” sulle spalle, dopo aver eliminato l’Atalanta nella fase a gironi e la Juventus negli ottavi di finale, col tecnico confermatosi specialista delle Coppe Europee.

Il Bayern domina come al solito in Bundesliga, a +9 sul Borussia Dortmund secondo (anche se la partita col Friburgo rischia di essere sub-judice per 30” giocati in 12 uomini) ma quest’anno punta a tornare a ruggire in quella Coppa vinta nell’estate del 2020 dopo il lockdown. Le due squadre non si affrontano dal 2011, sempre in Champions: il 14 settembre 2011 tedeschi vincenti in Spagna col punteggio di 0-2 con gol di Kroos e Rafinha.

DIRETTA VILLARREAL BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky Sport Football: il canale è al numero 203 del decoder satellitare e dunque la visione del match tramite televisore sarà riservata in esclusiva agli abbonati Sky, che potranno seguire il ritorno degli ottavi di Champions League anche grazie all’applicazione Sky Go, in mobilità. Per quanto riguarda l’alternativa della diretta Villarreal Bayern Monaco in streaming video, bisogna ricordare che tutte le partite della competizione sono fornite da Mediaset Infinity, broadcaster per accedere al quale, tramite PC, tablet e smartphone, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN MONACO

Le probabili formazioni della diretta Villarreal Bayern Monaco, match che andrà in scena all’Estadio de la Ceramica di Villarreal. Per il Villarreal, Unay Emery schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Lo Celso, Gerard Moreno, Danjuma. Risponderà il Bayern Monaco allenato da Julian Naglesmann con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Villarreal Bayern Monaco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Villarreal con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo del Bayern Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











