Diretta/ Virtus Bologna Cremona streaming video tv: felsinei alla rincorsa (Basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: VIRTUS STRA FAVORITA!

Virtus Bologna Cremona, in diretta sabato 29 gennaio 2022 alle ore 20.00 presso il PalaDozza di Bologna sarà una sfida valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie A1 di basket. Felsinei alla rincorsa del primato, con la Virtus che ha affiancato l’Olimpia Milano al primo posto in classifica ma con una partita disputata in più. Per rendere reale il primato virtuale le V Nere devono continuare a correre, riscattando anche la sconfitta incassata in campo internazionale, con la Virtus che è uscita sconfitta dalla sfida contro i tedeschi dell’Ulm in Eurocup.

La Vanoli Cremona è reduce invece da un’importante vittoria in campionato contro Venezia, dopo due ko consecutivi e riprendendo così la zona salvezza anche se ancora al confine del penultimo posto in classifica, al momento diviso con la Fortitudo Bologna. Il 10 ottobre 2020 Cremona ha vinto l’ultimo precedente di campionato disputato in casa della Virtus, 92-95 il punteggio, mentre si è concluso 79-56 l’ultimo match vinto in casa dai bolognesi contro la Vanoli il 9 settembre 2020.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Cremona sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare (lo troveranno al numero 211 del loro decoder). L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Discovery Plus, alla quale bisogna essere abbonati: è il broadcaster ufficiale della Lega e dunque fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Bologna Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.07 mentre l’eventuale successo di Cremona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.



