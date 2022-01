DIRETTA/ Virtus Bologna Treviso video streaming tv: la parola a coach Scariolo

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: PARLA SCARIOLO

Manca sempre meno alla diretta di Virtus Bologna Treviso, prendiamoci allora un po’ di tempo per leggere le dichiarazioni di Sergio Scariolo, allenatore della Virtus Bologna, al termine del derby vinto dai suoi ragazzi contro Reggio Emilia: “Faccio dei complimenti speciali ai ragazzi, che hanno mostrato un desiderio speciali di continuare a lottare contro le avversità nel modo giusto. Compattezza di gruppo e grande contributo della panchina, crescita della fase difensiva di squadra. Abbiamo condiviso bene la palla e corretto gli errori fatti in difesa e a rimbalzo nel primo tempo, lasciando troppo spazio a Hopkins e Olisevicus. Vittoria di grande merito, contro Reggio che gioca bene e ha fatto una partita di grande determinazione. Nel primo quarto siamo mancati in aspetti difensivi dove di solito andiamo bene”.

Scariolo ha commentato anche le prestazioni dei singoli: “Ogni partita è diversa, ma è stato per esempio importante che Belinelli, dopo non aver fatto canestro a lungo, abbia mantenuto freddezza e fatto canestri importanti. Oppure Alibegovic, che è stato in campo con ottima presenza offensiva, pur con qualche lacuna difensiva. Ringrazio Cordinier che non doveva nemmeno giocare. Pajola? Ha fatto due mesi e mezzo super, con più minuti e responsabilità, poi è entrato in una valle di lacrime, ma è normale per un giocatore che non hai staccato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Treviso sarà trasmessa su Eurosport 2, quindi rappresenta un’esclusiva per i clienti della televisione satellitare (il canale è al numero 212 del decoder di Sky). Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

SCARIOLO NON VUOLE PERDERE TERRENO

Virtus Bologna Treviso è in diretta alle ore 20.00 di sabato 15 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida impegnativa per i veneti in casa dei campioni d’Italia della Virtus Bologna. I felsinei attualmente sono secondi in classifica a -4 dall’Olimpia Milano capolista, ma vogliono sfruttare questo recupero per chiudere al meglio il girone d’andata e provare ad accorciare le distanze. Dopo aver perso lo scontro diretto ad Assago le V Nere si sono riscattate lo scorso 9 gennaio, andando a vincere sul campo della Reggiana e consolidando quantomeno il secondo posto.

Momento non positivo per la Nutribullet Treviso, pur chiamata ad allontanarsi dalla zona calda della classifica: l’avvio di campionato dei veneti è stato sicuramente positivo ma negli ultimi tre impegni di campionato sono arrivate solo sconfitte per i trevigiani, caduti in casa contro Brescia nell’ultima sfida disputata. Con 12 punti Treviso resta a +4 dal penultimo posto ma dovrà provare a cambiare marcia per non vanificare quanto di buono fatto nella parte iniziale del torneo. Inoltre va segnalato che la Virtus Bologna ha vinto tutti gli ultimi 6 precedenti disputati in match di campionato contro Treviso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Bologna Treviso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, mentre l’eventuale successo di Treviso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



