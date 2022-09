Diretta/ Virtus Francavilla Gelbison streaming video e tv. Sfida incerta (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA GELBISON: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Virtus Francavilla Gelbison, in diretta domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valida per la 4^ giornata di Serie C. La Virtus Francavilla è andata avanti tra alti e bassi in questo avvio di stagione, alla vittoria interna contro il Foggia ha fatto seguito la sconfitta sul campo del Foggia, con i biancazzurri che restano comunque una squadra in grado di giocarsela con tutte le avversarie.

La Gelbison attende ancora la sua prima vittoria tra i professionisti, prima la sconfitta all’esordio contro la Juve Stabia, quindi 2 pareggi consecutivi per la formazione del Cilento, prima sul campo dell’Avellino e poi in casa contro il Potenza. Una fase di assestamento necessaria ma la Gelbison ha comunque dimostrato di avere le carte in tavola per assestarsi tra i professionisti, all’esordio assoluto in Serie C.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA GELBISON STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Gelbison, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla. Per la Virtus Francavilla, Antonio Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella, Miceli, Caporale, Idda, Cisco, Tchetchoua, Pierno, Murilo, Maiorino, Ekuban, Patierno. Risponderà la Gelbison allenata da Gianluca Esposito con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Vitale, Marong, Bonalumi, Gilli, Nunziante, Citarella, Fornito, Loreto, Keremateng, Sorrentino, De Sena.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Gelbison, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Gelbison, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











