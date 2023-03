DIRETTA/ Virtus Francavilla Monopoli video streaming tv: ci sono 17 incroci in 7 anni

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Virtus Francavilla Monopoli, e allora noi possiamo ricordare che questo derby pugliese è ormai diventato un classico in Serie C. Le due squadre si sono affrontate parecchie volte in epoca recente, condividendo il girone C di questo campionato di terza divisione; in totale dal 2016 contiamo 17 episodi con un bilancio che parla leggermente a favore del Monopoli, con 6 vittorie contro le 5 della Virtus Francavilla mentre i pareggi sono 6. Curiosamente, i biancazzurri sono rimasti imbattuti per le prime sei partite vincendone due.

Mara Venier al veleno su funerali Paolo Limiti/ "C'erano pochi colleghi, vergogna!"

Poi non hanno più colto un successo nelle successive cinque (tre sconfitte), tornando a farlo in trasferta nel novembre 2020 e in casa un anno più tardi (a settembre) sempre per 3-1 e con i gol di Pasquale Maiorino (due volte su rigore) e Elimelech Enyan, per i gabbiani rete della bandiera di Ernesto Starita. Il Monopoli ha vinto le ultime due partite per 1-0, entrambe in casa; per trovare l’ultima affermazione al Giovanni Paolo II dobbiamo tornare al febbraio 2021, stesso contesto di oggi e risultato 2-1 con le due reti siglate nel primo tempo da Eyob Zambataro e Andrea De Paoli, in pieno recupero la Virtus Francavilla aveva trovato il gol della bandiera grazie a Antonio Miccoli. (agg. di Claudio Franceschini)

Com’è morto Paolo Limiti e malattia/ Carlo Cinque: "Non riusciva più a comunicare e…"

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Virtus Francavilla Monopoli sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Virtus Francavilla Monopoli è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: OBIETTIVO RISALIRE

La diretta Virtus Francavilla Monopoli, gara in programma domenica 26 marzo alle ore 17:30, racconta del posticipo della 34esima giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta col Taranto e dovrà rialzare la china se vuole mantenere la zona playoff in vista delle fasi finali. Stesso discorso per il Monopoli che arriva addirittura da tre sconfitte di fila ovvero quelle con Fidelis Andria, Foggia e Giugliano.

Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian/ Balli sensuali e...

In casa la Virtus vola alto con undici vittorie in sedici partite, dietro solo alla corazzata Catanzaro da 17 su 17 e il Crotone, altra squadra imbattuta. L’ultima gara giocata in casa dal Francavilla è terminata 3-1 contro la Juve Stabia. Il Monopoli invece in trasferta ha un rendimento più negativo, anche se nulla è da buttare con 18 punti in 16 partita e nono posto nella classifica in esterna del Girone C.

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Monopoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Avella, davanti a sé avrà Idda-Minelli-Caporale a difendere. A centrocampo Cisco a destra, De Martino a sinistra e il duo centrale formato da Di Marco e Macca. Murillo e Maiorino supporteranno l’unica punta Patierno.

Il Monopoli risponde col 4-2-3-1. Pisseri tra i pali, Viteritti terzino destra con Pinto sul lato opposto e il centro occupato da Mule e Blizzotto. De Risio e Hamlilli agiranno in mediana con Rolando, Fella e Gianotti a formare la batteria di trequartista alle spalle del centravanti Starita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA