Diretta/ Virtus Francavilla Monterosi Tuscia streaming video tv: in bilico (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA: RISULTATO INCERTO

Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo un avvio di stagione molto brillante la Virtus Francavilla ha rallentato un po’, restano settimi in classifica affiancati al Foggia i pugliesi dopo l’ultimo pareggio in casa del Campobasso, comunque in una buona fase di continuità.

Il Monterosi Tuscia è quintultimo in zona play out ma a una sola lunghezza dalla salvezza diretta, l’1-1 in casa contro il Catanzaro è stato il terzo pareggio consecutivo per i viterbesi che non vincono però dal 17 ottobre scorso. Curiosamente il Monterosi ha vinto le tre partite finora conquistate in campionato tutte di fila, per poi perderne quattro consecutivamente e per l’appunto pareggiarne tre: tre mini-cicli che hanno portato la squadra a quota 16 punti in classifica.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Ingrosso; Perez, Enyan. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Buglio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.



