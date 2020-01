Diretta Virtus Francavilla Paganese/ Streaming video tv: siciliani favoriti (Serie C)

Virtus Francavilla Paganese, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I pugliesi sono reduci dal colpo più importante dell’ultimo turno infrasettimanale, la vittoria per 1-2 in rimonta in casa della Reggina prima della classe, che finora non aveva mai perso tra le mura amiche dello stadio Granillo. Successo importantissimo per una Virtus Francavilla che ha iniziato il 2020 con due pareggi e questa vittoria, risalendo a +4 dalla zona play out. La Paganese è rimasta non a braccetto con la Viterbese proprio dopo il pareggio contro gli etruschi, uno 0-0 casalingo che ha permesso ai campani di restare noni in coabitazione con gli avversari di turno. 2-2 a Pagani nel match d’andata tra le due formazioni, doppietta di Scarpa per i campani e di Vazquez per i pugliesi. Il 16 dicembre 2018 la Virtus Francavilla ha vinto 1-0 l’ultimo match interno contro la Paganese, decisivo un gol di Sarao.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Paganese non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Virtus Francavilla Paganese, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla guidata in panchina da Trocini schiererà un 3-5-2 così disposto in campo: Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Nunzella, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Di Cosmo; Marozzi, Perez. La Paganese allenata da Erra sceglierà invece un 3-5-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Baiocco; Stendardo, Panariello, Sbampato; Mattia, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Musso, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 2.05, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.15 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 3.60. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.15, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.60.



