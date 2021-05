Diretta/ Virtus Francavilla Palermo (Serie C) streaming: siciliani verso i play off

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO: PUNTI PESANTI

Virtus Francavilla Palermo, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Match che chiuderà ufficialmente la stagione della Virtus Francavilla, che si è confermata una realtà consolidata del campionato di terza serie, conquistando per l’ennesima stagione la salvezza diretta.

Diretta/ Feralpisalò Perugia (risultato finale 0-2): gli umbri tornano in Serie B!

La continuità è stata la chiave del cammino dei pugliesi, senza eccellere sono riusciti a mantenersi sempre a minima distanza di sicurezza dei play off, fino a chiudere matematicamente l’obiettivo. Partita che ai fini della classifica conterà dunque solo per il Palermo, che vincendo potrebbe prendersi il settimo posto nella classifica finale ai danni del Foggia: i rosanero si trovano appaiati ai Satanelli a quota 50 punti, se i foggiani dovessero frenare contro il Catania la settima piazza sarebbe del Palermo, con conseguente miglior piazzamento nella griglia di partenza dei play off.

Diretta/ Renate Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Palermo non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Diretta/ Novara Como (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PALERMO

Le probabili formazioni della sfida tra Virtus Francavilla e Palermo presso lo stadio Giovanni Paolo II. I padroni di casa allenati da Alberto Colombo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Costa; Delvino, Pambianchi, Sparandeo; Giannotti, Castorani, Franco, Mastropietro, Nunzella; Adorante, Vazquez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Rauti.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Virtus Francavilla Palermo dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 4.75, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.55 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA