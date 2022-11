Diretta/ Virtus Francavilla Taranto streaming video tv: derby infuocato (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO: AD ALTA TENSIONE!

Virtus Francavilla Taranto, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Un derby in salsa pugliese importantissimo per le due formazioni a caccia di punti importanti per risalire la classifica.

La Virtus Francavilla è sedicesima con 13 punti in tredici gare, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Juve Stabia. Il Taranto, invece, è dodicesimo a quota 16 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, un pareggio e sette sconfitte. I rossoblu arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 2-1 sulla Viterbese.

VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO

Qualche ballottaggio ancora da risolvere per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Taranto. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Avella, Idda, Miceli, Caporale, Di Marco, Tchetchua, Giorno, Cisco, Pierno, Patierno, Mastropietro. Andiamo adesso a conoscere il probabile undici dei rossoblu, in campo con il 3-5-2: Loliva, Evangelisti, Antonini Lui, Manetta, Formiconi, Mastromonaco, Labriola, Mazza, Ferrara, Guida, Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La gara tra Virtus Francavilla e Taranto vede favorita la compagine di casa. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’agenzia Goldbet: la vittoria della Virtus Francavilla è a 2,00, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Taranto è a 3,65. Nessun festival del gol secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,54 e Over 2,5 a 2,30. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,71.

