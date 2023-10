DIRETTA/ Virtus Francavilla Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo pronti per il fischio d’inizio della diretta di Virtus Francavilla Taranto, il derby pugliese che adesso presentiamo analizzando le statistiche avute finora dalle due formazioni nel girone C di Serie C. Per la Virtus Francavilla la classifica ci parla di 11 punti, raccolti attraverso tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte in dieci giornate; la differenza reti è di conseguenza in negativo (-5), dal momento che la Virtus Francavilla in questo campionato ha segnato appena nove gol e ne ha invece subiti 14.

Molto meglio il Taranto, che ha già 14 punti pur con una partita da recuperare grazie a quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte fino a questo momento, con una differenza reti pari a +3 dal momento che si contano 13 gol all’attivo e 10 al passivo per il Taranto in campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Virtus Francavilla Taranto comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Taranto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Taranto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO: BIANCAZZURRI IN CRISI!

Virtus Francavilla Taranto, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese con il Taranto che si presenta all’appuntamento dopo un’importante vittoria interna contro la Turris, secondo successo nelle ultime 3 partite che ha rilanciato gli uomini di Eziolino Capuano in zona play off nel girone C.

Dall’altra parte la Virtus Francavilla resta appena sopra la zona play out ma arriva all’appuntamento in piena crisi, dopo la sconfitta sul campo del Latina che ha rappresentato il terzo ko consecutivo per i biancazzurri, che sembrano aver perso lo smalto della fase iniziale del campionato. Il 20 novembre 2022 la Virtus Francavilla ha vinto con un travolgente 3-0 l’ultimo derby contro il Taranto disputato tra le mura amiche in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Taranto, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Izzillo, Fornito, Di Marco, Nicoli; Artistico, Polidori. Risponderà il Taranto allenato da Eziolino Capuano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dini; Leo, Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, Felippe, Tribuzzi; Tumminello.

VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











