Diretta/ Virtus Francavilla Taranto streaming video tv: squadre in forma (Serie C)

Virtus Francavilla Taranto, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby pugliese tra due squadre particolarmente in forma. La Virtus Francavilla continua a scalare la classifica e a mettere in archivio risultati importanti, come l’ultimo successo esterno nel turno infrasettimanale contro la Paganese, un acuto che ha portato la Virtus al terzo posto in classifica.

La Puglia comunque domina per ora la graduatoria del girone C: Bari primo, Monopoli secondo, Virtus Francavilla appunto terza e Taranto al quarto posto, con i rossoblu che hanno pareggiato in casa contro il Monterosi Tuscia una sfida che avrebbe potuto lanciarli ancora più in orbita nel loro ottimo avvio di stagione. Il 22 agosto scorso il Francavilla ha avuto la meglio sul Taranto con un 2-0 nella sfida di Coppa Italia, 2-2 nell’ultimo precedente disputato in Serie C tra le due compagini il 2 aprile 2017.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Taranto non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Taranto, match che andrà in scena al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Delvino, Mastropietro, Prezioso, Tchetchoua, Enyan; Ventola, Maiorino. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Marsili, Labriola; Santarpia, Saraniti, Giovinco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



