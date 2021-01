Diretta Virtus Francavilla Turris/ Streaming video e tv: sfida delicata per Trocini

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS: MATCH COMPLICATO AL GIOVANNI PAOLO II

Virtus Francavilla Turris, diretta dall’arbitro Mario Perri, è la partita in programma oggi, sabato 30 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Entriamo nel vivo della 21^ giornata della Serie C, e per il girone C ecco che si paventa davanti la diretta tra Virtus Francavilla e Turris, match che si annuncia veramente impegnativo per entrambe le formazioni. Sia i pugliesi che i campani stanno vivendo infatti un momento molto delicato della loro stagione e certo abbisognano più che mai di fare propri i tre punti messi in palio. Ha certo bisogno di rialzare la testa la Virtus che, infranto contro il Bari l’ottimo trend di risultati appena inaugurato, deve assolutamente riprendere il proprio cammino di avvicinamento alla top ten della classifica del campionato. Non meno bisognosi di punti come di ottime prestazioni in campo, anche i ragazzi di mister Fabiano: la Turris infatti nelle ultime settimane ha messo alle spalle risultati poco convincenti, dove pure spicca il KO rimediato contro l’Avellino del weekend scorso. Insomma, con la diretta tra Virtus Francavilla e Turris di questo pomeriggio ci attende una sfida bollente, con due club in difficoltà ma pronti a dare davvero tutto: chissà che ci riserverà il campo!.

VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla e Turris non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIRTUS FRANCAVILLA E TURRIS

Per le probabili formazioni della diretta tra Virtus Francavilla e Turris, non facciamo fatica a pensare che entrambi i tecnici oggi opteranno solo per i loro titolari più in forma: la posta in palio è troppo alta, come tanta è la voglia di fare bene oggi al Giovanni Paolo II. Partendo allora dalla squadra di casa, va detto che oggi Mister Trocini dovrebbe schierare i suoi secondo il consueto 3-5-2, che vede pure pronti titolari in attacco Vazquez e Ciccone. Alle loro spalle sarà spazio per Zenuni, Franco e Castrorani al centro del reparto, mentre in corsia Nunzella e Di Cosmo paiono titolari ormai annunciati. Poche le novità poi nella difesa della Virtus, anche se oggi mancherà Delvino (squalificato per un turno): avremo dunque ancora Caporale e Pambianchi, ma Sparandeo prenderà il posto del numero 15.

Spazio al 3-5-2 anche per le probabili formazioni della Turris, dove pure Fabiano dovrà fare particolarmente attenzione, visto che parecchi dei suoi giocatori risultano diffidati. Nella 21^ giornata comunque nello schieramento campano sarà spazio per Persano e Pandolfi in attacco, mentre nel centrocampo si faranno avanti dal primo minuto al centro Signorelli, Tascon e Franco: Esempio e Da Dalt agiranno in corsia. Per la difesa, posto Abagnale tra i pali, oggi rivedremo titolari Lorenzini, Di Nunzio e Raionone.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match si pare complicato fissare un pronostico netto, e pur controllando le quote date dal portale Snai per la sfida del girone C di Serie C, ci accorgiamo che le valutazioni non sono troppo distanti. Per l’1×2 vediamo infatti che il successo della Virtus Francavilla è stato dato a 2.55, mentre la vittoria della Turris ha meritato la quotazione di 2.80: il pareggio pagherà la posta a 3.00.

