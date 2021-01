Diretta Turris Avellino/ Streaming video tv: gli irpini sognano in grande (Serie C)

DIRETTA TURRIS AVELLINO: PARTITA INCERTA

Turris Avellino, partita diretta dal signor Alessandro Di Graci, è in programma alle ore 17:30 di domenica 24 gennaio: siamo all’Amerigo Liguori, dove la 20^ giornata della Serie C 2020-2021 rappresenta l’inizio del ritorno. Due squadre che stanno facendo molto bene, considerate le premesse estive: in particolare i corallini si sono dimostrati da subito una matricola terribile, e anche per questo motivo il pareggio interno contro la Vibonese ha leggermente deluso, perché con una vittoria i biancorossi sarebbero saliti al quinto posto in classifica dando un altro forte segnale alla concorrenza.

Benissimo l’Avellino, che sarebbe virtualmente quarto (vista la penalizzazione al Catania) e invece occupa il gradino più basso del podio: la distanza gli impedisce di lottare per la promozione diretta, ma andare subito alla fase nazionale dei playoff è più che una possibilità e gli irpini hanno dimostrato di non sbagliare anche quando la pressione è minore, avendo battuto la Cavese fanalino di coda. Adesso, vedremo quello che succederà nella diretta di Turris Avellino; aspettando che si giochi, proviamo a fare una valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TURRIS AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Avellino non è una di quelle che per questa giornata di Serie C verranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS AVELLINO

Solito 3-5-2 per Francesco Fabiano in Turris Avellino: Abagnale sarà protetto da una difesa che comprende Lorenzini, Di Nunzio e Lame con i due esterni che saranno Da Dalt ed Esempio, e alzano la loro posizione agendo a centrocampo. Nel settore nevralgico sperano nella maglia Raffaele Fabiano e Romano: potrebbero strapparla a Daniele Franco e Signorelli, dovrebbe invece essere confermato Tascone. I due davanti potrebbero essere ancora Fabio Longo e Pandolfi, ma la candidatura di Persano è forte e attenzione anche a Giannone. Sarà modulo speculare per Piero Braglia, con Luigi Silvestri e Illanes a supportare Miceli in difesa; in porta Francesco Forte, poi un centrocampo con Carriero e Joel Baraye che potrebbero sostituire Santo D’Angelo e Tito (Adamo e Aloi verso la conferma), a destra ci sarà Ciancio che però deve vincere la concorrenza di Agostino Rizzo, partendo favorito. Il tandem offensivo potrebbe cambiare integralmente: Bernardotto e Santaniello possono infatti lasciare spazio a Riccardo Maniero e Fella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Turris Avellino possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 2,60 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 2,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



