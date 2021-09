Diretta/ Virtus Francavilla Vibonese (Serie C) streaming video tv: sfida incerta

Virtus Francavilla Vibonese, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà un match valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida che appare incerta e di difficile lettura tra due squadre che devono ancora scoprire le carte in questo avvio di stagione. La Virtus Francavilla aveva fornito buone sensazioni battendo 2-0 il Taranto in Coppa Italia, ma il 3-1 subito a Catanzaro è apparso un passo indietro da parte della formazione pugliese, apparsa troppo fragile nel match d’esordio soprattutto dal punto di vista difensivo.

La Vibonese invece ha pareggiato senza reti in casa contro il Picerno. Contro una formazione ripescata dalla Serie D il tecnico Gaetano D’Agostino si aspettava sicuramente di più, contro il Catania in Coppa Italia era arrivata un’eliminazione ai calci di rigore per i calabresi, ma la prova era stata convincente soprattutto dal punto di vista del carattere. La squadra fatica però ancora in attacco, è in attesa del suo primo gol ufficiale stagionale e contro avversari organizzati difensivamente al momento fatica a trovare idee alternative.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Vibonese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Virtus Francavilla Vibonese, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Prezioso, Carella, Ingrosso; Maiorino, Ekuban. Risponderà la Vibonese allenata da Gaetano D’Agostino con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Mengoni; Mahrous, Polidori, Risaliti, Gelonese, Grillo, La Ragione, Spina, Tumbarello, Ciotti, Cattaneo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



