DIRETTA/ Virtus Francavilla Viterbese video streaming tv: zero gol nei precedenti qui

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

Ora passiamo ai precedenti della diretta di Virtus Francavilla Viterbese. Le due compagini si sono trovate di fronte in casa dei biancocelesti per due volte e in entrambi i casi clamorosamente si è finiti a reti inviolate. Dall’altra parte a Viterbo invece le due compagini si sono affrontate quattro volte con due successi dei gialloblù, uno degli ospiti e un pareggio. L’ultimo successo della Viterbese porta al 15 dicembre del 2019 in una gara terminata col risultato finale di 2-1.

Si decise tutto clamorosamente nei minuti finali con gol di Volpe e pari di Marozzi tra i minuti 84 e 92. In mezzo i padroni di casa erano rimasti in dieci per il rosso di De Giorgi ma riuscirono comunque a vincerla grazie ad Atanasov con rosso poi anche per Tounkara. L’ultimo successo della Virtus Francavilla contro questo avversario è arrivato in trasferta nel primissimo precedente tra le due squadre. Si trattò in quel caso di un ridondante 2-3 pieno di colpi di scena. E come andrà a finire la gara di oggi? (Matteo Fantozzi)

VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VIRTUS FRANCAVILLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Virtus Francavilla Viterbese, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 12.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Etruschi a secco di vittorie da 6 partite consecutive di campionato, la sfida interna contro la Turris pareva essere una buona opportunità ma non è stata sfruttata, con la Viterbese rimontata sull’1-1 e costretta a restare in solitudine al penultimo posto in classifica.

La Virtus Francavilla è a sua volta quartultima, 6 lunghezze avanti gli avversari di turno dopo la sconfitta sul campo del Picerno che è stata la seconda consecutiva per i pugliesi, costretti a mancare ancora la possibilità di risollevarsi, seppur di un solo punto, dalla zona play out. Il 18 aprile scorso si è disputato l’ultimo precedente tra le due compagini in casa dei pugliesi, sfida terminata con un pareggio a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla. Per la Virtus Francavilla, Antonio Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella, Miceli, Caporale, Idda, Cisco, Tchetchoua, Pierno, Murilo, Maiorino, Ekuban, Patierno. Risponderà la Viterbese allenata da Emanuele Pesoli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Andreis, Manarelli; Mungo, Volpicelli; Polidori.

VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Viterbese abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











